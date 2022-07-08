В результате удара автомобиль перевернулся на крышу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центре Тюмени на улице Холодильной произошло ДТП. Автомобиль Daewoo Matiz перевернулся на крышу от удара. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, Daewoo Matiz поворачивал налево и не пропустил встречный автомобиль Volkswagen Polo. От удара Daewoo Matiz перевернулся. Пострадали оба водителя — женщина 30 лет и мужчина 60 лет. Они получили различные травмы», — сообщили корреспонденту 72.RU в пресс-службе.

На видео запечатлен результат ДТП, где перевернутый Matiz осматривают сотрудники полка ДПС ГИБДД. Недалеко от него стоит Volkswagen Polo, огражденный аварийным знаком и конусами.

Ранее URA.RU сообщало о другом ДТП в центре города. Тогда водитель автобуса задел пенсионерку зеркалом автомобиля. Женщина получила травмы, после чего ее госпитализировали.