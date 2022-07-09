09 июля 2022
08 июля 2022

В Тюмени поймали таксиста, лишенного прав за пьяную езду

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД задержали водителя такси, лишенного прав за пьяную езду Фото:

В Тюмени сотрудники ГИБДД задержали водителя такси, лишенного прав в 2018 году за пьяную езду. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«От участия в дорожном движении отстранен водитель такси, лишенный права управления за нетрезвую езду в 2018 году и не сдавший водительское удостоверение после лишения. Сотрудниками ГИБДД произведен досмотр транспортного средства», — говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Тюменской области, автомобиль таксиста эвакуировали. На 39-летнего водителя составлен протокол об административном правонарушении.

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В Тюмени сотрудники ГИБДД задержали водителя такси, лишенного прав в 2018 году за пьяную езду. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «От участия в дорожном движении отстранен водитель такси, лишенный права управления за нетрезвую езду в 2018 году и не сдавший водительское удостоверение после лишения. Сотрудниками ГИБДД произведен досмотр транспортного средства», — говорится в сообщении. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Тюменской области, автомобиль таксиста эвакуировали. На 39-летнего водителя составлен протокол об административном правонарушении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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