В Тюмени поймали таксиста, лишенного прав за пьяную езду

Сотрудники ГИБДД задержали водителя такси, лишенного прав за пьяную езду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени сотрудники ГИБДД задержали водителя такси, лишенного прав в 2018 году за пьяную езду. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«От участия в дорожном движении отстранен водитель такси, лишенный права управления за нетрезвую езду в 2018 году и не сдавший водительское удостоверение после лишения. Сотрудниками ГИБДД произведен досмотр транспортного средства», — говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Тюменской области, автомобиль таксиста эвакуировали. На 39-летнего водителя составлен протокол об административном правонарушении.