10 июля 2022
09 июля 2022

В Тюмени на несколько суток закроют одну из центральных дорог. Схема объезда

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Дорожные знаки. Курган, дорожные знаки, дорожные работы, ремонт дорог, ремонтные работы
С 22 по 25 июля в Тюмени будет перекрыто движение по ул. 50 лет ВЛКСМ Фото:

В Тюмени из-за ремонта инженерных сетей с 22 по 25 июля будет перекрыто дорожное движение по ул. 50 лет ВЛКСМ. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации.

«В связи с выполнением работ по реконструкции участка тепловой сети с 19 часов 22.07.2022 до 6 часов 25.07.2022 будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге по ул. 50 лет ВЛКСМ в районе здания № 63 ТРЦ «Премьер», — сообщает официальный сайт тюменской мэрии.

В тюменской администрации водителям рекомендовали заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений. Объезд будет организован по улицам Малыгина, Таймырской и Мельникайте.

Дорога будет перекрыта рядом с ТРЦ «Премьер»

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В Тюмени из-за ремонта инженерных сетей с 22 по 25 июля будет перекрыто дорожное движение по ул. 50 лет ВЛКСМ. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации. «В связи с выполнением работ по реконструкции участка тепловой сети с 19 часов 22.07.2022 до 6 часов 25.07.2022 будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге по ул. 50 лет ВЛКСМ в районе здания № 63 ТРЦ «Премьер», — сообщает официальный сайт тюменской мэрии. В тюменской администрации водителям рекомендовали заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений. Объезд будет организован по улицам Малыгина, Таймырской и Мельникайте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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