С 22 по 25 июля в Тюмени будет перекрыто движение по ул. 50 лет ВЛКСМ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени из-за ремонта инженерных сетей с 22 по 25 июля будет перекрыто дорожное движение по ул. 50 лет ВЛКСМ. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации.

«В связи с выполнением работ по реконструкции участка тепловой сети с 19 часов 22.07.2022 до 6 часов 25.07.2022 будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге по ул. 50 лет ВЛКСМ в районе здания № 63 ТРЦ «Премьер», — сообщает официальный сайт тюменской мэрии.

В тюменской администрации водителям рекомендовали заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений. Объезд будет организован по улицам Малыгина, Таймырской и Мельникайте.

Дорога будет перекрыта рядом с ТРЦ «Премьер» Администрация Тюмени