10 июля 2022
09 июля 2022

Родственники вывезли из Донбасса в ЯНАО 90-летнюю бабушку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание в Полпредстве Ур ФО. Екатеринбург, журналисты
Связаться с родными женщине помогли журналисты Фото:

90-летнюю Нину Сухач эвакуировали в Ноябрьск (ЯНАО) к родственникам. Она проживала в Северодонецке и не выходила на связь с родными два последних месяца, сообщают СМИ.

«90-летняя Нина Сухач приехала к своей дочке в Ноябрьск из Северодонецка. Город находился практически в зоне боевых действий. Связь с бабушкой потеряли в начале мая. Два месяца близкие ничего не ведали о ее судьбе», — рассказали в своем telegram-канале журналисты «Ямал-медиа».

О том, где находится женщина родные смогли узнать по телевидению. Женщина передала привет своей дочери и внучке в репортаже телеканала «РЕН ТВ». После этого ее переправили в приграничный район, где пенсионерку встретили родные, и отвезли в ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало о том, что беженке с Украины пришлось судиться за право жить в ЯНАО. Женщина смогла добиться снятия запрета на получение вида на жительство после обращения к сотрудникам МВД России по ЯНАО.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

90-летнюю Нину Сухач эвакуировали в Ноябрьск (ЯНАО) к родственникам. Она проживала в Северодонецке и не выходила на связь с родными два последних месяца, сообщают СМИ. «90-летняя Нина Сухач приехала к своей дочке в Ноябрьск из Северодонецка. Город находился практически в зоне боевых действий. Связь с бабушкой потеряли в начале мая. Два месяца близкие ничего не ведали о ее судьбе», — рассказали в своем telegram-канале журналисты «Ямал-медиа». О том, где находится женщина родные смогли узнать по телевидению. Женщина передала привет своей дочери и внучке в репортаже телеканала «РЕН ТВ». После этого ее переправили в приграничный район, где пенсионерку встретили родные, и отвезли в ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о том, что беженке с Украины пришлось судиться за право жить в ЯНАО. Женщина смогла добиться снятия запрета на получение вида на жительство после обращения к сотрудникам МВД России по ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...