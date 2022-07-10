Родственники вывезли из Донбасса в ЯНАО 90-летнюю бабушку

Связаться с родными женщине помогли журналисты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

90-летнюю Нину Сухач эвакуировали в Ноябрьск (ЯНАО) к родственникам. Она проживала в Северодонецке и не выходила на связь с родными два последних месяца, сообщают СМИ.

«90-летняя Нина Сухач приехала к своей дочке в Ноябрьск из Северодонецка. Город находился практически в зоне боевых действий. Связь с бабушкой потеряли в начале мая. Два месяца близкие ничего не ведали о ее судьбе», — рассказали в своем telegram-канале журналисты «Ямал-медиа».

О том, где находится женщина родные смогли узнать по телевидению. Женщина передала привет своей дочери и внучке в репортаже телеканала «РЕН ТВ». После этого ее переправили в приграничный район, где пенсионерку встретили родные, и отвезли в ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало о том, что беженке с Украины пришлось судиться за право жить в ЯНАО. Женщина смогла добиться снятия запрета на получение вида на жительство после обращения к сотрудникам МВД России по ЯНАО.