На территории Тюменской области обнаружили наркоферму

13 июля 2022 в 19:28 Размер текста - 17 +

Наркоплантация была создана на территории домовладения Фото: Алена Полозова © URA.RU Силовики обнаружили в Тюменской области плантацию конопли. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. В отношении причастных к созданию фермы тюменцев возбуждено уголовное дело. «Наркоплантация была организована в надворной постройке на территории домовладения, принадлежащего одному из злоумышленников. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли 27 кустов конопли. В отношении тюменцев возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 231, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 230 УК РФ», — об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Подозреваемые 1979 и 1982 годов рождения оборудовали помещение специальной техникой и старались увеличивать урожай. Для продажи у них была создана клиентская база. В настоящее время данное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу с утвержденным обвинительным заключением. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени уничтожили 200 тысяч квадратных метров конопли. Это почти в 30 раз больше размеров стандартного футбольного поля.

Силовики обнаружили в Тюменской области плантацию конопли. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. В отношении причастных к созданию фермы тюменцев возбуждено уголовное дело. «Наркоплантация была организована в надворной постройке на территории домовладения, принадлежащего одному из злоумышленников. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли 27 кустов конопли. В отношении тюменцев возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 231, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 230 УК РФ», — об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Подозреваемые 1979 и 1982 годов рождения оборудовали помещение специальной техникой и старались увеличивать урожай. Для продажи у них была создана клиентская база. В настоящее время данное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу с утвержденным обвинительным заключением. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени уничтожили 200 тысяч квадратных метров конопли. Это почти в 30 раз больше размеров стандартного футбольного поля.