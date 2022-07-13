В Кургане возле школ продают коттедж с беседкой для посиделок

14 июля 2022 в 14:17 Размер текста - 17 +

В Кургане выставлен на продажу коттедж за 21 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане около школ № 25, № 43 и № 160 продают коттедж с беседкой и садом для посиделок с семьей и друзьями. Стоимость дома вместе с участком обойдется покупателям в 21 миллион рублей, указано на сайте Cian. «Дом расположен отдельно от остальных, имеются все коммуникации, газовое отопление, скважина и гараж. На территории расположена беседка и сад для отдыха с семьей и друзьями; есть крытый бассейн и отличная сауна. Дорожки на участке выложены тротуарной плиткой. Рядом находятся школы №43 и 25 и детский сад №160», — написано в объявлении. Площадь участка составляет 7,28 сот. Коттедж двухэтажный площадью 366 квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают трехкомнатную квартиру с видом на Тобол. Стоимость квартиры площадью почти 97 квадратных метров составила 10 млн рублей. Площадь коттеджа 366 квадратных метров Фото c сайта Avito Территория рядом с коттеджем Фото c сайта Avito Крытый бассейн на территории коттеджа Фото c сайта Avito Кухня в коттедже Фото c сайта Avito Беседка для посиделок Фото c сайта Avito

В Кургане около школ № 25, № 43 и № 160 продают коттедж с беседкой и садом для посиделок с семьей и друзьями. Стоимость дома вместе с участком обойдется покупателям в 21 миллион рублей, указано на сайте Cian. «Дом расположен отдельно от остальных, имеются все коммуникации, газовое отопление, скважина и гараж. На территории расположена беседка и сад для отдыха с семьей и друзьями; есть крытый бассейн и отличная сауна. Дорожки на участке выложены тротуарной плиткой. Рядом находятся школы №43 и 25 и детский сад №160», — написано в объявлении. Площадь участка составляет 7,28 сот. Коттедж двухэтажный площадью 366 квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают трехкомнатную квартиру с видом на Тобол. Стоимость квартиры площадью почти 97 квадратных метров составила 10 млн рублей.