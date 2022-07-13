13 июля 2022

В Кургане возле школ продают коттедж с беседкой для посиделок

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , дом, недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, фасад дома
В Кургане выставлен на продажу коттедж за 21 млн рублей Фото:

В Кургане около школ № 25, № 43 и № 160 продают коттедж с беседкой и садом для посиделок с семьей и друзьями. Стоимость дома вместе с участком обойдется покупателям в 21 миллион рублей, указано на сайте Cian.

«Дом расположен отдельно от остальных, имеются все коммуникации, газовое отопление, скважина и гараж. На территории расположена беседка и сад для отдыха с семьей и друзьями; есть крытый бассейн и отличная сауна. Дорожки на участке выложены тротуарной плиткой. Рядом находятся школы №43 и 25 и детский сад №160», — написано в объявлении.

Площадь участка составляет 7,28 сот. Коттедж двухэтажный площадью 366 квадратных метров.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают трехкомнатную квартиру с видом на Тобол. Стоимость квартиры площадью почти 97 квадратных метров составила 10 млн рублей.

Площадь коттеджа 366 квадратных метров
Территория рядом с коттеджем
Крытый бассейн на территории коттеджа
Кухня в коттедже
Беседка для посиделок

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В Кургане около школ № 25, № 43 и № 160 продают коттедж с беседкой и садом для посиделок с семьей и друзьями. Стоимость дома вместе с участком обойдется покупателям в 21 миллион рублей, указано на сайте Cian. «Дом расположен отдельно от остальных, имеются все коммуникации, газовое отопление, скважина и гараж. На территории расположена беседка и сад для отдыха с семьей и друзьями; есть крытый бассейн и отличная сауна. Дорожки на участке выложены тротуарной плиткой. Рядом находятся школы №43 и 25 и детский сад №160», — написано в объявлении. Площадь участка составляет 7,28 сот. Коттедж двухэтажный площадью 366 квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают трехкомнатную квартиру с видом на Тобол. Стоимость квартиры площадью почти 97 квадратных метров составила 10 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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