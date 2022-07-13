Тюменец обокрал спящего подростка и получил работу

Совершив кражу, тюменец получил наказание, но одновременно еще и работу с зарплатой Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Тюмени обокрал спящего несовершеннолетнего, сняв с него дорогостоящее украшение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Центрального районного суда города. За преступление молодого человека наказали исправительными работами, то есть он будет получать зарплату, и частично отдавать ее государству.

«В феврале 21-летний тюменец, находясь в квартире по улице Хохрякова, тайно похитил золотую цепочку 585 пробы весом 30 грамм, стоимостью 156 674 рубля. Украшение он снял с шеи спящего несовершеннолетнего», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

За содеянное тюменца судили по статье о краже, но с причинением крупного ущерба. Молодой человек вину признал. По итогу он получил наказание в виде исправительных работ. В течение года осужденный должен будет трудиться, и параллельно отчислять по 5% зарплаты государству.

Ранее URA.RU писало, что неадекватный мужчина ограбил секс-шоп в центре Тюмени. Преступление он совершил под действием наркотиков.