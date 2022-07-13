Власти Кургана не будут тратить бюджет на ремонт стадиона

14 июля 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

Стадион планируют превратить в спортивно-рекреационный парк Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане реконструкцию стадиона «Локомотив», который ранее представители РЖД передали местным властям, проведут за счет благотворительной организации. Данная информация была размещена 14 июля на сайте городской администрации. «По итогам электронного аукциона победителем признана московская фирма ООО „Билдинг Технолоджис“. Реконструкция стадиона будет производиться на средства благотворительной организации», — указано в сообщении. В ближайшие дни на стадионе начнется демонтаж асфальта, трибун и домика лыжной базы. На территории стадиона планируют установить площадки для воркаута, скейтбординга, велопаркура, тихого отдыха, поле для пляжного футбола и тренажеры. Вместо трибун установят туалеты, раздевалки и место для проката спортинвентаря. Также на территории будет прогулочная аллея. По данным мэрии, в парке оставят существующие деревья. На территории высадят липы, клены, ивы, яблони, сирень и рябину. Стену забора возле объекта украсят художники из творческого объединения «Абстракт». Ранее стало известно, что территорию стадиона превратят в спортивно-рекреационный парк. На сайте госзакупок указано, что стоимость реконструкции составила 66 843 280 рублей, а заказчиком является Дирекция социальных объектов Кургана.

В Кургане реконструкцию стадиона «Локомотив», который ранее представители РЖД передали местным властям, проведут за счет благотворительной организации. Данная информация была размещена 14 июля на сайте городской администрации. «По итогам электронного аукциона победителем признана московская фирма ООО „Билдинг Технолоджис“. Реконструкция стадиона будет производиться на средства благотворительной организации», — указано в сообщении. В ближайшие дни на стадионе начнется демонтаж асфальта, трибун и домика лыжной базы. На территории стадиона планируют установить площадки для воркаута, скейтбординга, велопаркура, тихого отдыха, поле для пляжного футбола и тренажеры. Вместо трибун установят туалеты, раздевалки и место для проката спортинвентаря. Также на территории будет прогулочная аллея. По данным мэрии, в парке оставят существующие деревья. На территории высадят липы, клены, ивы, яблони, сирень и рябину. Стену забора возле объекта украсят художники из творческого объединения «Абстракт». Ранее стало известно, что территорию стадиона превратят в спортивно-рекреационный парк. На сайте госзакупок указано, что стоимость реконструкции составила 66 843 280 рублей, а заказчиком является Дирекция социальных объектов Кургана.