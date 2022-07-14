Владимир Путин присвоил орден ветерану МВД из Тюмени

Тюменец получил почетную награду по указу президента РФ Владимира Путина Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени тюменца Германа Смирнова — ветерана МВД и председателя общественной организации ветеранов войны и труда. Информация представлена на сайте для официального опубликования нормативных актов.

«Указ президента РФ. Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ второй степени Германа Смирнова, председателя тюменской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов», — говорится в документе, опубликованном на портале официальной информации.

Помимо Смирнова награду от главы государства получила старший методист передвижного клуба «Центра культуры и досуга Омутинского района» Анфиза Бетехтина. Она получила звание «Заслуженный работник культуры РФ».

Ранее URA.RU писало, что президент наградил орденом почетного жителя Тюмени, чемпиона мира и Европы по греко-римской борьбе Владимира Чебоксарова. Он получил Орден Дружбы.