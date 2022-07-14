Тюмень признали самым умным региональным центром России

В своей категории Тюмень стала самым умным городом России Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюмень заняла первую строчку рейтинга IQ городов с населением от 250 тысяч до миллиона человек, составленного Минстроем РФ. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства области. Эксперты оценивали то, как в городах обстоят дела с цифровизацией инфраструктуры.

«Минстрой представил ежегодный рейтинг IQ городов. Тюмень — самый умный город с населением от 250 000 до одного миллиона человек. В этой категории областная столица получила 100,75 балла. В 2021 году Тюмень занимала третье место», — сообщает инфоцентр правительства региона.

За Тюменью в рейтинге следует Рязань. Третье место у Сургута.

Места в индексе IQ городов присуждают по трем категориям. Это мегаполисы и крупные города, региональные центры, а также малые города.

Специалисты анализируют территории по нескольким десяткам параметров. В них входит все то, что составляет городскую цифровую инфраструктуру: «умное» ЖКХ и городской транспорт, использование инноваций, наличие интеллектуальных систем безопасности и социального обеспечения, инфраструктуры сетей связи, и многое другое.