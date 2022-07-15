Прощание с погибшим в бою курганцем перенесли на поздний срок

В курганском городе Далматово перенесли прощание с погибшем на Украине жителем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Далматовского района Курганской области сообщила, что ранее анонсированные прощание и похороны погибшего на Донбассе местного жителя пройдут позднее. Информация появилась в паблике районной администрации соцсети «ВКонтакте».

«Прощание с Сергеем Иванчиковым 16 июля отменяется в связи с отменой вылета военного борта», — сообщили сотрудники пресс-службы. Вылету самолета препятствовали плохие погодные условия.

Прощание с Иванчиковым должно было пройти в Далматовском досугово-культурном центре, после чего планировался митинг в райцентре. О новой дате прощания пообещали сообщить дополнительно.

Ранее URA.RU сообщало, что на Донбассе погиб бывший далматовский пожарный. 45-летний мужчина скончался после минометного обстрела возле украинского города Святогорск.

Спецоперацию 24 февраля на Украине объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это был вынужденный шаг, направленный на защиту мирного населения Донбасса.