С погибшим бойцом из Кургана простились после переноса церемонии. Фото

18 июля 2022 в 02:21 Размер текста - 17 +

Митинг в честь погибшего бойца организовали в местном райцентре Фото: Илья Московец © URA.RU В Далматовском районе (Курганская область) прошла церемония прощания с Иванчиковым Сергеем Викторовичем, погибшим защитником Донбасса. Похороны, первоначально намеченные на 16 июля, не состоялись из-за отмены вылета военного борта. «Далматовцы простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине земляком Иванчиковым Сергеем Викторовичем. Он погиб под минометным огнем возле Святогорска», — написано в группе газеты «Далматовский вестник» в соцсети «ВКонтакте». Митинг у памятника БМП собрал родственников, друзей, знакомых, сослуживцев покойного, представителей областного военкомата, местной власти и духовенства. На митинг пришли все неравнодушные земляки погибшего бойца Фото: VK «Долматовский вестник» Сергея Иванчикова проводили в последний путь Фото: VK «Долматовский вестник» О старте спецоперации на территории Украины 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Основная цель ВС России на территории — денацификация и демилитаризация страны, а не оккупация. Эта мера была вынужденной, в связи с геноцидом русских в Донбассе. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Далматовском районе (Курганская область) прошла церемония прощания с Иванчиковым Сергеем Викторовичем, погибшим защитником Донбасса. Похороны, первоначально намеченные на 16 июля, не состоялись из-за отмены вылета военного борта. «Далматовцы простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине земляком Иванчиковым Сергеем Викторовичем. Он погиб под минометным огнем возле Святогорска», — написано в группе газеты «Далматовский вестник» в соцсети «ВКонтакте». Митинг у памятника БМП собрал родственников, друзей, знакомых, сослуживцев покойного, представителей областного военкомата, местной власти и духовенства. О старте спецоперации на территории Украины 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Основная цель ВС России на территории — денацификация и демилитаризация страны, а не оккупация. Эта мера была вынужденной, в связи с геноцидом русских в Донбассе.