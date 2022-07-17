17 июля 2022
16 июля 2022
15 июля 2022

С погибшим бойцом из Кургана простились после переноса церемонии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие сквера Патриотический. Магнитогорск, гвоздики, цветы, мужские руки
Митинг в честь погибшего бойца организовали в местном райцентре Фото:

В Далматовском районе (Курганская область) прошла церемония прощания с Иванчиковым Сергеем Викторовичем, погибшим защитником Донбасса. Похороны, первоначально намеченные на 16 июля, не состоялись из-за отмены вылета военного борта.

«Далматовцы простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине земляком Иванчиковым Сергеем Викторовичем. Он погиб под минометным огнем возле Святогорска», — написано в группе газеты «Далматовский вестник» в соцсети «ВКонтакте». Митинг у памятника БМП собрал родственников, друзей, знакомых, сослуживцев покойного, представителей областного военкомата, местной власти и духовенства.

На митинг пришли все неравнодушные земляки погибшего бойца
Фото:
Сергея Иванчикова проводили в последний путь
Фото:

О старте спецоперации на территории Украины 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Основная цель ВС России на территории — денацификация и демилитаризация страны, а не оккупация. Эта мера была вынужденной, в связи с геноцидом русских в Донбассе.

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В Далматовском районе (Курганская область) прошла церемония прощания с Иванчиковым Сергеем Викторовичем, погибшим защитником Донбасса. Похороны, первоначально намеченные на 16 июля, не состоялись из-за отмены вылета военного борта. «Далматовцы простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине земляком Иванчиковым Сергеем Викторовичем. Он погиб под минометным огнем возле Святогорска», — написано в группе газеты «Далматовский вестник» в соцсети «ВКонтакте». Митинг у памятника БМП собрал родственников, друзей, знакомых, сослуживцев покойного, представителей областного военкомата, местной власти и духовенства. О старте спецоперации на территории Украины 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Основная цель ВС России на территории — денацификация и демилитаризация страны, а не оккупация. Эта мера была вынужденной, в связи с геноцидом русских в Донбассе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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