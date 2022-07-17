Нового вице-премьера РФ Мантурова ждут в Тюмени

18 июля 2022 в 11:29 Размер текста - 17 +

Денис Мантуров был приглашен как министр торговли, однако вскоре он занял пост вице-премьера РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новоназначенный заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров приглашен в Тюмень в качестве гостя международного бизнес-форума «Слет успешных предпринимателей — 2022» (СУП). Информация представлена на сайте правительства Тюменской области. «С 19 по 21 августа в Тюмени состоится десятый международный бизнес-форум „Слет успешных предпринимателей — 2022“ (СУП). Ожидается более 1500 участников из 15 стран мира. Открытие пройдет с участием губернатора Тюменской области и приглашенных гостей. К участию в пленарном заседании приглашен Денис Мантуров», — сообщается на сайте правительства региона. На момент публикации релиза Денис Мантуров занимал должность министра промышленности и торговли РФ. Спустя несколько дней, 15 июля, он был назначен вице-премьером — заместителем председателя правительства Российской Федерации. Примет ли Мантуров участие в тюменском форуме уже в новой должности, доподлинно неизвестно. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства области, ответ ожидается. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Новоназначенный заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров приглашен в Тюмень в качестве гостя международного бизнес-форума «Слет успешных предпринимателей — 2022» (СУП). Информация представлена на сайте правительства Тюменской области. «С 19 по 21 августа в Тюмени состоится десятый международный бизнес-форум „Слет успешных предпринимателей — 2022“ (СУП). Ожидается более 1500 участников из 15 стран мира. Открытие пройдет с участием губернатора Тюменской области и приглашенных гостей. К участию в пленарном заседании приглашен Денис Мантуров», — сообщается на сайте правительства региона. На момент публикации релиза Денис Мантуров занимал должность министра промышленности и торговли РФ. Спустя несколько дней, 15 июля, он был назначен вице-премьером — заместителем председателя правительства Российской Федерации. Примет ли Мантуров участие в тюменском форуме уже в новой должности, доподлинно неизвестно. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства области, ответ ожидается.