18 июля 2022

В аэропорту Тюмени у пассажирки отобрали почти 12 тысяч долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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10 тысяч долларов женщине вернули, а остальные деньги изъяли Фото:

Жительница Тюмени лишилась 675 тысяч рублей (порядка 12 тысяч долларов по курсу ЦБ РФ), которые у нее изъяли в аэропорту Рощино, так как пассажирка не задекларировала наличные. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе тюменской таможни.

«В Рощино таможенники обнаружили 675 тысяч незадекларированных рублей в ручной клади пассажира. В целом женщина пыталась вывезти 1 260 000 рублей. По итогу ей вернули 585 тысяч (эквивалентные 10 тысячам долларов, которые разрешены к свободному вывозу), а остальные деньги изъяли», — рассказали URA.RU в пресс-службе таможни.

Там пояснили, что изъятая сумма является предметом правонарушения. Сейчас она хранится в Рощино, на время расследования. На тюменку составили протокол. После его рассмотрения и вынесения наказания, деньги, скорее всего, будут обращены в доход государства.

Обновлено (19.07.2022, 11:26): как пояснили в пресс-службе тюменской таможни, после назначения наказания женщина сможет вернуть свои деньги. Если суд сочтет это возможным, ей придется заплатить штраф — половину от изъятой суммы. В целом же с начала года в тюменском аэропорту Рощино изъято почти 1,5 млн рублей, 3 755 долларов и 100 азербайджанских манат, которые пассажиры не стали декларировать.

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Жительница Тюмени лишилась 675 тысяч рублей (порядка 12 тысяч долларов по курсу ЦБ РФ), которые у нее изъяли в аэропорту Рощино, так как пассажирка не задекларировала наличные. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе тюменской таможни. «В Рощино таможенники обнаружили 675 тысяч незадекларированных рублей в ручной клади пассажира. В целом женщина пыталась вывезти 1 260 000 рублей. По итогу ей вернули 585 тысяч (эквивалентные 10 тысячам долларов, которые разрешены к свободному вывозу), а остальные деньги изъяли», — рассказали URA.RU в пресс-службе таможни. Там пояснили, что изъятая сумма является предметом правонарушения. Сейчас она хранится в Рощино, на время расследования. На тюменку составили протокол. После его рассмотрения и вынесения наказания, деньги, скорее всего, будут обращены в доход государства. Обновлено (19.07.2022, 11:26): как пояснили в пресс-службе тюменской таможни, после назначения наказания женщина сможет вернуть свои деньги. Если суд сочтет это возможным, ей придется заплатить штраф — половину от изъятой суммы. В целом же с начала года в тюменском аэропорту Рощино изъято почти 1,5 млн рублей, 3 755 долларов и 100 азербайджанских манат, которые пассажиры не стали декларировать.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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