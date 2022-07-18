В аэропорту Тюмени у пассажирки отобрали почти 12 тысяч долларов

10 тысяч долларов женщине вернули, а остальные деньги изъяли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Тюмени лишилась 675 тысяч рублей (порядка 12 тысяч долларов по курсу ЦБ РФ), которые у нее изъяли в аэропорту Рощино, так как пассажирка не задекларировала наличные. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе тюменской таможни.

«В Рощино таможенники обнаружили 675 тысяч незадекларированных рублей в ручной клади пассажира. В целом женщина пыталась вывезти 1 260 000 рублей. По итогу ей вернули 585 тысяч (эквивалентные 10 тысячам долларов, которые разрешены к свободному вывозу), а остальные деньги изъяли», — рассказали URA.RU в пресс-службе таможни.

Там пояснили, что изъятая сумма является предметом правонарушения. Сейчас она хранится в Рощино, на время расследования. На тюменку составили протокол. После его рассмотрения и вынесения наказания, деньги, скорее всего, будут обращены в доход государства.

Обновлено (19.07.2022, 11:26): как пояснили в пресс-службе тюменской таможни, после назначения наказания женщина сможет вернуть свои деньги. Если суд сочтет это возможным, ей придется заплатить штраф — половину от изъятой суммы. В целом же с начала года в тюменском аэропорту Рощино изъято почти 1,5 млн рублей, 3 755 долларов и 100 азербайджанских манат, которые пассажиры не стали декларировать.