На «Курганмашзавод» приехали студенты из МГТУ им. Н.Э. Баумана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Студенты Московского государственного технического университета имени Баумана посетили Курганский машиностроительный завод. Они приехали на ознакомительную практику в рамках уникальной образовательной программы, которую совместно запустили московский и курганские вузы. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«У молодых людей идет ознакомительная практика. Второкурсники кафедры многоцелевых гусеничных машин и мобильных роботов вчера уже посетили завод сварных конструкций, а сегодня пришли на экскурсию в механо-сборочный цех. С производством студентов познакомил замглавного инженера МСЗ Александр Иванович Бабин», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что крупный инженерный вуз Москвы запустил уникальный проект с курганским госуниверситетом. Главной целью сотрудничества МГТУ имени Баумана и КГУ станет подготовка кадров нового поколения. Договоренность о взаимодействиии была подписана летом прошлого года во время визита в Курганскую область министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. Также сообщалось, что КГУ поможет заводам в импортозамещении. В планах вуза, создать передовую инженерную школу, которая позволит разработать новые проекты по импортозамещению и обеспечить потребности высокотехнологичных компаний в кадрах.

Указом главы государства 2022—2031 годы в России объявлены десятилетием науки и технологий. Основными задачами являются привлечение талантливой молодежи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач укрепления общества, повышение доступности информации о перспективах научной деятельности для граждан страны.

Студенты кафедры многоцелевых гусеничных машин и мобильных роботов МГТУ имени Баумана приехали на «Курганмашзавод» Фото: ПАО «Курганмашзавод»

Московских студентов познакомили с производством механо-сборочного цеха Фото: ПАО «Курганмашзавод»

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