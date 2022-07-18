На какое время приостановили плановые обследования в больнице — не уточняется Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центральной районной больнице в Тарко-Сале (ЯНАО) сломался рентгенологический аппарат. Из-за этого отменили плановые обследования. Об этом сообщается на официальном сайте медучреждения.

«В поликлинике Тарко-Салинской ЦРБ вышел из строя рентгенологический аппарат. Плановые исследования приостановлены. Диагностика пациентов по экстренным показаниям проводится круглосуточно по направлению врача на оборудовании, расположенном в стационаре больницы», — говорится в сообщении.

Сейчас в медучреждении ожидают прибытия специалистов из Тюмени. Они решат, как надолго затянется ремонт аппарат.

Ранее в шести больницах ЯНАО заменили компьютерные томографы (КТ). На время переоборудования медучреждений аппараты КТ заменили рентгены.