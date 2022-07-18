18 июля 2022

Жители района в ЯНАО остались без плановых обследований. Причина

© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, клиника, больница, реанимация, клинический институт мозга
На какое время приостановили плановые обследования в больнице — не уточняется Фото:

В центральной районной больнице в Тарко-Сале (ЯНАО) сломался рентгенологический аппарат. Из-за этого отменили плановые обследования. Об этом сообщается на официальном сайте медучреждения.

«В поликлинике Тарко-Салинской ЦРБ вышел из строя рентгенологический аппарат. Плановые исследования приостановлены. Диагностика пациентов по экстренным показаниям проводится круглосуточно по направлению врача на оборудовании, расположенном в стационаре больницы», — говорится в сообщении.

Сейчас в медучреждении ожидают прибытия специалистов из Тюмени. Они решат, как надолго затянется ремонт аппарат.

Ранее в шести больницах ЯНАО заменили компьютерные томографы (КТ). На время переоборудования медучреждений аппараты КТ заменили рентгены.

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В центральной районной больнице в Тарко-Сале (ЯНАО) сломался рентгенологический аппарат. Из-за этого отменили плановые обследования. Об этом сообщается на официальном сайте медучреждения. «В поликлинике Тарко-Салинской ЦРБ вышел из строя рентгенологический аппарат. Плановые исследования приостановлены. Диагностика пациентов по экстренным показаниям проводится круглосуточно по направлению врача на оборудовании, расположенном в стационаре больницы», — говорится в сообщении. Сейчас в медучреждении ожидают прибытия специалистов из Тюмени. Они решат, как надолго затянется ремонт аппарат. Ранее в шести больницах ЯНАО заменили компьютерные томографы (КТ). На время переоборудования медучреждений аппараты КТ заменили рентгены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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