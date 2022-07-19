В Кургане расширили список домов, где не будет горячей воды

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Горячую воду отключат в 67 домах Фото:

В Кургане для проведения капитального ремонта на ул. Максима Горького до 10 сентября горячую воду отключат еще в 67 домах. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«С 19 июля начнутся подготовительные работы на участке от ул. Володарского до ул. Пролетарской. В связи с этим ряд многоквартирных домов будут отключены от подачи горячего водоснабжения», — указано в сообщении.

Горячую воду отключат в домах, расположенных по адресам:

  • ул. Володарского, 36, 38;
  • ул. Карла Маркса, 60, 66, 68, 74, 87;
  • ул. Климова, 39, 41, 78, 56, 52, 43;
  • ул. Комсомольская, 20, 24, 25, 26, 29а;
  • ул. Куйбышева, 60, 70, 70Б, 72, 103;
  • ул. Ленина, 6, 9, 11, 14, 14А, 17, 18, 19, 20, 21;
  • ул. Максима Горького, 75, 86, 93, 95, 98, 98А, 112, 107, 106, 108, 110, 109, 109А, 113, 127, 138, 140;
  • ул. Пичугина, 6, 8, 16, 18, 21, 26;
  • ул. Советская, 72, 74, 83, 85, 87, 103;
  • ул. Томина, 26.

Ранее из-за работ в Кургане на участке на ул. М. Горького от ул. Томина до ул. Ленина горячую воду отключили в 37 домах. На этом участке ремонт также планируют завершить 10 сентября.

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В Кургане для проведения капитального ремонта на ул. Максима Горького до 10 сентября горячую воду отключат еще в 67 домах. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «С 19 июля начнутся подготовительные работы на участке от ул. Володарского до ул. Пролетарской. В связи с этим ряд многоквартирных домов будут отключены от подачи горячего водоснабжения», — указано в сообщении. Горячую воду отключат в домах, расположенных по адресам: Ранее из-за работ в Кургане на участке на ул. М. Горького от ул. Томина до ул. Ленина горячую воду отключили в 37 домах. На этом участке ремонт также планируют завершить 10 сентября.
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