В Кургане расширили список домов, где не будет горячей воды

Горячую воду отключат в 67 домах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане для проведения капитального ремонта на ул. Максима Горького до 10 сентября горячую воду отключат еще в 67 домах. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«С 19 июля начнутся подготовительные работы на участке от ул. Володарского до ул. Пролетарской. В связи с этим ряд многоквартирных домов будут отключены от подачи горячего водоснабжения», — указано в сообщении.

Горячую воду отключат в домах, расположенных по адресам:

ул. Володарского, 36, 38;

ул. Карла Маркса, 60, 66, 68, 74, 87;

ул. Климова, 39, 41, 78, 56, 52, 43;

ул. Комсомольская, 20, 24, 25, 26, 29а;

ул. Куйбышева, 60, 70, 70Б, 72, 103;

ул. Ленина, 6, 9, 11, 14, 14А, 17, 18, 19, 20, 21;

ул. Максима Горького, 75, 86, 93, 95, 98, 98А, 112, 107, 106, 108, 110, 109, 109А, 113, 127, 138, 140;

ул. Пичугина, 6, 8, 16, 18, 21, 26;

ул. Советская, 72, 74, 83, 85, 87, 103;

ул. Томина, 26.

Ранее из-за работ в Кургане на участке на ул. М. Горького от ул. Томина до ул. Ленина горячую воду отключили в 37 домах. На этом участке ремонт также планируют завершить 10 сентября.