Десятки домов в Кургане до сентября останутся без горячей воды. Список

14 июля 2022 в 17:52 Размер текста - 17 +

Горячую воду отключат из-за проведения капремонта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в 37 домах до 10 сентября отключат горячую воду из-за проведения капитального ремонта на ул. М. Горького. Об этом сообщили представители Курганской генерирующей компании. «С 15 июля начнутся подготовительные работы на участке на ул. М. Горького от ул. Томина до ул. Ленина в связи с чем дома будут отключены от подачи горячего водоснабжения. Плановый срок завершения ремонта — 10 сентября текущего года», — указано в группе КГК в соцсети «ВКонтакте». Горячую воду отключат в домах, расположенных по адресам: ул. Володарского, 29, 30, 37, 51;

ул. Карла Маркса, 42, 44, 46, 57, 59, 61;

ул. Кирова, 46, 55;

ул. Куйбышева, 32, 33, 34, 37а, 41;

ул. Максима Горького, 32, 34, 36, 61, 63;

ул. Советская, 24, 39, 40, 42, 44, 51, 70, 71, 72, 74;

ул. Томина, 31, 45; 78, 80, 82. Также в городе 11 мая началось плановое отключение горячей воды в рамках летней ремонтной компании. Оно разделено на три этапа.

В Кургане в 37 домах до 10 сентября отключат горячую воду из-за проведения капитального ремонта на ул. М. Горького. Об этом сообщили представители Курганской генерирующей компании. «С 15 июля начнутся подготовительные работы на участке на ул. М. Горького от ул. Томина до ул. Ленина в связи с чем дома будут отключены от подачи горячего водоснабжения. Плановый срок завершения ремонта — 10 сентября текущего года», — указано в группе КГК в соцсети «ВКонтакте». Горячую воду отключат в домах, расположенных по адресам: Также в городе 11 мая началось плановое отключение горячей воды в рамках летней ремонтной компании. Оно разделено на три этапа.