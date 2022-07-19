В Тюмени проверили водителей автобусов на нарушения ПДД

19 июля 2022 в 23:43 Размер текста - 17 +

В результате проверки почти каждый четвертый водитель нарушил ПДД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В результате мероприятия по проверке общественного транспорта в Тюмени выяснилось, что 9 водителей из 38 нарушили правила дорожного движения (ПДД). Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «В целях профилактики аварийности с участием пассажирского транспорта на территории областного центра проведено профилактическое мероприятие „Автобус“. Проверено 38 автобусов, за нарушения ПДД привлечены к административной ответственности 9 водителей», — рассказали в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что восемь из них нарушили правила перевозки пассажиров. Девятый водитель был уличен в том, что управлял автобусом без технического осмотра. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Тюмени произошло ДТП, попавшее на камеры видеонаблюдения. Водитель автобуса сбил пенсионерку, которая перебегала дорогу. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В результате мероприятия по проверке общественного транспорта в Тюмени выяснилось, что 9 водителей из 38 нарушили правила дорожного движения (ПДД). Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «В целях профилактики аварийности с участием пассажирского транспорта на территории областного центра проведено профилактическое мероприятие „Автобус“. Проверено 38 автобусов, за нарушения ПДД привлечены к административной ответственности 9 водителей», — рассказали в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что восемь из них нарушили правила перевозки пассажиров. Девятый водитель был уличен в том, что управлял автобусом без технического осмотра. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Тюмени произошло ДТП, попавшее на камеры видеонаблюдения. Водитель автобуса сбил пенсионерку, которая перебегала дорогу.