В Тюмени проверили водителей автобусов на нарушения ПДД

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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Курган, гаишники, автобус, полиция, дпс
В результате проверки почти каждый четвертый водитель нарушил ПДД Фото:

В результате мероприятия по проверке общественного транспорта в Тюмени выяснилось, что 9 водителей из 38 нарушили правила дорожного движения (ПДД). Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«В целях профилактики аварийности с участием пассажирского транспорта на территории областного центра проведено профилактическое мероприятие „Автобус“. Проверено 38 автобусов, за нарушения ПДД привлечены к административной ответственности 9 водителей», — рассказали в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что восемь из них нарушили правила перевозки пассажиров. Девятый водитель был уличен в том, что управлял автобусом без технического осмотра.

Ранее URA.RU сообщало, что в центре Тюмени произошло ДТП, попавшее на камеры видеонаблюдения. Водитель автобуса сбил пенсионерку, которая перебегала дорогу.

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В результате мероприятия по проверке общественного транспорта в Тюмени выяснилось, что 9 водителей из 38 нарушили правила дорожного движения (ПДД). Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «В целях профилактики аварийности с участием пассажирского транспорта на территории областного центра проведено профилактическое мероприятие „Автобус“. Проверено 38 автобусов, за нарушения ПДД привлечены к административной ответственности 9 водителей», — рассказали в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что восемь из них нарушили правила перевозки пассажиров. Девятый водитель был уличен в том, что управлял автобусом без технического осмотра. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Тюмени произошло ДТП, попавшее на камеры видеонаблюдения. Водитель автобуса сбил пенсионерку, которая перебегала дорогу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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