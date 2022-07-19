В ДТП в Тюмени пострадал водитель Mercedes. Фото

20 июля 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota нарушил правила перестроения, в результате чего произошло столкновение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В результате ДТП в центре Тюмени пострадал водитель автомобиля Mercedes. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. На фотографиях, опубликованных очевидцами, видны сильные повреждения передней части автомобиля немецкого бренда. «Столкновение автомобилей Toyota и Mercedes произошло по улице Республики, 51 в 11:06. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, нарушил правила перестроения. Пострадал водитель автомобиля Mercedes 1992 года рождения, получил травму руки. Обстоятельства выясняются», — рассказали в пресс-службе ведомства. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в социальных сетях. «Авария на Республики между Профсоюзной и Орджоникидзе», — написала автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» Светлана Комарова. Тюменцы не понимают, как такое могло случиться на дороге с односторонним движением. «Как так на односторонке умудряются интересно», — написал Антон Журавлев. Фото: ДТП в центре Тюмени Фото: Светлана Комарова Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В результате ДТП в центре Тюмени пострадал водитель автомобиля Mercedes. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. На фотографиях, опубликованных очевидцами, видны сильные повреждения передней части автомобиля немецкого бренда. «Столкновение автомобилей Toyota и Mercedes произошло по улице Республики, 51 в 11:06. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, нарушил правила перестроения. Пострадал водитель автомобиля Mercedes 1992 года рождения, получил травму руки. Обстоятельства выясняются», — рассказали в пресс-службе ведомства. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в социальных сетях. «Авария на Республики между Профсоюзной и Орджоникидзе», — написала автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» Светлана Комарова. Тюменцы не понимают, как такое могло случиться на дороге с односторонним движением. «Как так на односторонке умудряются интересно», — написал Антон Журавлев.