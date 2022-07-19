19 июля 2022

В ДТП в Тюмени пострадал водитель Mercedes. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник Александру 2 на Алом поле. Челябинск, гаи, рено, тойота, происшествие, дтп, авария, автотранспорт, гибдд, инспектор дпс
По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota нарушил правила перестроения, в результате чего произошло столкновение Фото:

В результате ДТП в центре Тюмени пострадал водитель автомобиля Mercedes. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. На фотографиях, опубликованных очевидцами, видны сильные повреждения передней части автомобиля немецкого бренда.

«Столкновение автомобилей Toyota и Mercedes произошло по улице Республики, 51 в 11:06. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, нарушил правила перестроения. Пострадал водитель автомобиля Mercedes 1992 года рождения, получил травму руки. Обстоятельства выясняются», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в социальных сетях. «Авария на Республики между Профсоюзной и Орджоникидзе», — написала автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» Светлана Комарова. Тюменцы не понимают, как такое могло случиться на дороге с односторонним движением. «Как так на односторонке умудряются интересно», — написал Антон Журавлев.

Фото: ДТП в центре Тюмени
Фото:

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В результате ДТП в центре Тюмени пострадал водитель автомобиля Mercedes. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. На фотографиях, опубликованных очевидцами, видны сильные повреждения передней части автомобиля немецкого бренда. «Столкновение автомобилей Toyota и Mercedes произошло по улице Республики, 51 в 11:06. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, нарушил правила перестроения. Пострадал водитель автомобиля Mercedes 1992 года рождения, получил травму руки. Обстоятельства выясняются», — рассказали в пресс-службе ведомства. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в социальных сетях. «Авария на Республики между Профсоюзной и Орджоникидзе», — написала автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» Светлана Комарова. Тюменцы не понимают, как такое могло случиться на дороге с односторонним движением. «Как так на односторонке умудряются интересно», — написал Антон Журавлев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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