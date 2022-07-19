В крупных городах ЯНАО закончилась вакцина «Спутник Лайт»

20 июля 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

Имеющееся однокомпонентные вакцины распределяют по городским больницам Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В больницах крупных городов ЯНАО на протяжении двух месяцев не было поставок вакцины «Спутник Лайт». Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения. «В некоторых крупных медучреждениях округа вакцина „Спутник Лайт“ действительно закончилась. Альтернатива „Лайту“ — первый компонент „Спутника V“, они идентичны», — сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения. Для людей с ослабленным иммунитетом рекомендуется препарат «Эвушелд». В департаменте добавили, что было принято решение перераспределить имеющееся однокомпонентные вакцины по городским больницам. Так в ближайшее время вакцина появится в больницах Нового Уренгоя и Салехарда. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

В больницах крупных городов ЯНАО на протяжении двух месяцев не было поставок вакцины «Спутник Лайт». Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения. «В некоторых крупных медучреждениях округа вакцина „Спутник Лайт“ действительно закончилась. Альтернатива „Лайту“ — первый компонент „Спутника V“, они идентичны», — сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения. Для людей с ослабленным иммунитетом рекомендуется препарат «Эвушелд». В департаменте добавили, что было принято решение перераспределить имеющееся однокомпонентные вакцины по городским больницам. Так в ближайшее время вакцина появится в больницах Нового Уренгоя и Салехарда.