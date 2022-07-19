19 июля 2022

В крупных городах ЯНАО закончилась вакцина «Спутник Лайт»

© Служба новостей «URA.RU»
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Имеющееся однокомпонентные вакцины распределяют по городским больницам Фото:
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Коронавирус COVID-19

В больницах крупных городов ЯНАО на протяжении двух месяцев не было поставок вакцины «Спутник Лайт». Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

«В некоторых крупных медучреждениях округа вакцина „Спутник Лайт“ действительно закончилась. Альтернатива „Лайту“ — первый компонент „Спутника V“, они идентичны», — сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения.

Для людей с ослабленным иммунитетом рекомендуется препарат «Эвушелд». В департаменте добавили, что было принято решение перераспределить имеющееся однокомпонентные вакцины по городским больницам. Так в ближайшее время вакцина появится в больницах Нового Уренгоя и Салехарда.

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В больницах крупных городов ЯНАО на протяжении двух месяцев не было поставок вакцины «Спутник Лайт». Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения. «В некоторых крупных медучреждениях округа вакцина „Спутник Лайт“ действительно закончилась. Альтернатива „Лайту“ — первый компонент „Спутника V“, они идентичны», — сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения. Для людей с ослабленным иммунитетом рекомендуется препарат «Эвушелд». В департаменте добавили, что было принято решение перераспределить имеющееся однокомпонентные вакцины по городским больницам. Так в ближайшее время вакцина появится в больницах Нового Уренгоя и Салехарда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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