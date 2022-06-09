В Тюменской области осудили насильника-педофила

10 июня 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

Преступник проведет в колонии строгого режима 9 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Исетский районный суд вынес приговор тюменцу, который изнасиловал 15-летнюю дочь своих знакомых. Об этом URA.RU сообщили объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Преступник получил 9 лет колонии строгого режима. «Как установлено в ходе судебного следствия, 24-летний Сергей Г. пришел в гости к своим друзьям, но их не оказалось дома. 15-летняя дочь пригласила друга семьи попить чай, а он изнасиловал девочку», — рассказали в пресс-службе. Мужчине было предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ. На суде он отрицал свою вину, хотя в ходе следствия частично ее признавал. Кроме того, суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу потерпевшей в сумме 500 000 рублей. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Исетский районный суд вынес приговор тюменцу, который изнасиловал 15-летнюю дочь своих знакомых. Об этом URA.RU сообщили объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Преступник получил 9 лет колонии строгого режима. «Как установлено в ходе судебного следствия, 24-летний Сергей Г. пришел в гости к своим друзьям, но их не оказалось дома. 15-летняя дочь пригласила друга семьи попить чай, а он изнасиловал девочку», — рассказали в пресс-службе. Мужчине было предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ. На суде он отрицал свою вину, хотя в ходе следствия частично ее признавал. Кроме того, суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу потерпевшей в сумме 500 000 рублей.