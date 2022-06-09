09 июня 2022

В Тюменской области осудили насильника-педофила

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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Преступник проведет в колонии строгого режима 9 лет Фото:

Исетский районный суд вынес приговор тюменцу, который изнасиловал 15-летнюю дочь своих знакомых. Об этом URA.RU сообщили объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Преступник получил 9 лет колонии строгого режима.

«Как установлено в ходе судебного следствия, 24-летний Сергей Г. пришел в гости к своим друзьям, но их не оказалось дома. 15-летняя дочь пригласила друга семьи попить чай, а он изнасиловал девочку», — рассказали в пресс-службе.

Мужчине было предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ. На суде он отрицал свою вину, хотя в ходе следствия частично ее признавал. Кроме того, суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу потерпевшей в сумме 500 000 рублей.

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Исетский районный суд вынес приговор тюменцу, который изнасиловал 15-летнюю дочь своих знакомых. Об этом URA.RU сообщили объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Преступник получил 9 лет колонии строгого режима. «Как установлено в ходе судебного следствия, 24-летний Сергей Г. пришел в гости к своим друзьям, но их не оказалось дома. 15-летняя дочь пригласила друга семьи попить чай, а он изнасиловал девочку», — рассказали в пресс-службе. Мужчине было предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ. На суде он отрицал свою вину, хотя в ходе следствия частично ее признавал. Кроме того, суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу потерпевшей в сумме 500 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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