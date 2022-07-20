Андрей Назаров лично выступал в суде по делу двух иностранцев, ранивших сотрудников полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокурор Курганской области Андрей Назаров выступал в прениях по делу двух иностранцев, ранивших полицейских при их задержании. Он поддержал предъявленное фигурантам обвинение, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

«Обвинение в отношении подсудимых поддержал лично прокурор области Андрей Назаров», — рассказали в ведомстве. Он просил приговорить Мирзоджонова к 17 годам лишения свободы, а Мухаммадиева — к 20 годам лишения свободы.

Граждане Таджикистана Сайед Мирзоджонов и Зафар Мухаммадиев приговорены к 17 и 19 годам лишения свободы, сообщало ранее URA.RU. Они признаны виновными в посягательстве на жизнь сотрудников курганской полиции и покушении на сбыт наркотиков. Кроме того, иск одного из потерпевших удовлетворен частично, с Мирзоджонова взыскано 200 тысяч, с Мухаммадиева — один миллион рублей в качестве компенсации за моральный вред.

В сентябре 2021 года в Заозерном районе Кургана сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков заметили двух граждан, которые оборудовали тайники-закладки с запрещенными веществами для последующей реализации. При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и ранили двух полицейских. Мужчин задержали, в машине у них нашли наркотики, приготовленные для сбыта в Курганской и Тюменской областях. Расследованием уголовного дела занималось следственное управление СК России по Курганской области. Накануне полицейским, получившим ранения, вручили медали «За отличие в охране общественного порядка».

Андрей Назаров (в центре фото) выступил в прениях сторон в суде по делу граждан Таджикистана, ранивших курганских полицейских Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Курганской области

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