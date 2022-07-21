В Тюмени неизвестные зазывали 11-летнего ребенка в машину

22 июля 2022 в 03:00 Размер текста - 17 +

В Тюмени неизвестные зазывали ребенка в машину Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени в микрорайоне «МЖК» 21 июля неизвестные зазывали 11-летнего ребенка подойди к машине, но мальчик отказался. Позже они преследовали его на автомобиле. Об этом инциденте сообщили в социальных сетях. «Сегодня около 12 часов дня ребенок 11 лет гулял на детской площадке в районе „МЖК“. Подъехали на машине двое мужчин славянской внешности и зазывали ребенка подойти ближе. На контакт мальчик не пошел, стал уходить от них. Они преследовали его на машине», — говорится в сообщении анонимного пользователя в группе «ЧП Тюмень ЧС» в соцсети «ВКонтакте». По словам автора поста, ребенок был в истерике и обратился за помощью к другим взрослым. Очевидец отметил, что было написано заявление в полицию. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени в микрорайоне «МЖК» 21 июля неизвестные зазывали 11-летнего ребенка подойди к машине, но мальчик отказался. Позже они преследовали его на автомобиле. Об этом инциденте сообщили в социальных сетях. «Сегодня около 12 часов дня ребенок 11 лет гулял на детской площадке в районе „МЖК“. Подъехали на машине двое мужчин славянской внешности и зазывали ребенка подойти ближе. На контакт мальчик не пошел, стал уходить от них. Они преследовали его на машине», — говорится в сообщении анонимного пользователя в группе «ЧП Тюмень ЧС» в соцсети «ВКонтакте». По словам автора поста, ребенок был в истерике и обратился за помощью к другим взрослым. Очевидец отметил, что было написано заявление в полицию. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.