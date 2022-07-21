Прокуратура недовольна приговором экс-главе тюменской ГИБДД

За взятки Александр Селюнин был приговорен к 4, 5 годам колонии со штрафом 2, 5 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Прокуратура подала апелляцию на приговор бывшему главе тюменского УГИБДД Александру Селюнину, который за взятки был приговорен к 4, 5 годам лишения свободы со штрафом в 2, 5 млн рублей. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

«На приговор Ленинского районного суда Тюмени от 28.06.2022 в отношении Александра Селюнина поступило апелляционное представление помощника прокурора Тюменской области, который просит вышестоящую инстанцию ужесточить наказание подсудимому, определенное районным судом», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы.

Там добавили, что у сторон есть десять дней для того, чтобы выразить возражение на апелляцию. После этого уголовное дело будет направлено в Тюменский областной суд для рассмотрения.

Бывший глава тюменской Госавтоинспекции Александр Селюнин был арестован в апреле 2021 года по подозрению в коррупционных преступлениях. Как выяснилось в ходе следствия, Селюнин с помощью подельников за деньги выдавал водительские удостоверения без фактической сдачи экзаменов. Его признали виновным в 13 эпизодах получения взяток и приговорили к 4, 5 годам лишения свободы со штрафом в 2, 5 млн рублей.