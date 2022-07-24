В Тюменской области пять дней не могут найти подростка. Фото

25 июля 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

Подросток ушел из дома 20 июля в неизвестном направлении Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области с 20 июля не могут найти подростка. Пост с информацией был опубликован в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». «С 20 июля 2022 не выходит на связь. Был одет в черный спортивный костюм Adidas и черную кепку. Мальчику 16 лет, рост 174, худощавого телосложения. Последний раз видели в Малозоркальцево. По некоторым сведениям так же может быть в Подгорной части города, Сумкино и других районах», — указала в опубликованном посте Зинулька Липатникова. Всех, кто знает о местоположении подростка родственники попросили связаться с ними по телефонам: 8 932 625-17-77 отец Михаил, 89044614709 сестра Зинаида или сообщить в полицию. Комментарий МВД по Тобольску ожидается. Фото: Пропавший подросток в Тобольске Зинулька Липатникова

В Тюменской области с 20 июля не могут найти подростка. Пост с информацией был опубликован в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». «С 20 июля 2022 не выходит на связь. Был одет в черный спортивный костюм Adidas и черную кепку. Мальчику 16 лет, рост 174, худощавого телосложения. Последний раз видели в Малозоркальцево. По некоторым сведениям так же может быть в Подгорной части города, Сумкино и других районах», — указала в опубликованном посте Зинулька Липатникова. Всех, кто знает о местоположении подростка родственники попросили связаться с ними по телефонам: 8 932 625-17-77 отец Михаил, 89044614709 сестра Зинаида или сообщить в полицию. Комментарий МВД по Тобольску ожидается.