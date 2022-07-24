24 июля 2022
23 июля 2022

В Тюменской области пять дней не могут найти подростка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город и жители. Тюмень, ребенок, скамейка, подросток
Подросток ушел из дома 20 июля в неизвестном направлении Фото:

В Тюменской области с 20 июля не могут найти подростка. Пост с информацией был опубликован в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

«С 20 июля 2022 не выходит на связь. Был одет в черный спортивный костюм Adidas и черную кепку. Мальчику 16 лет, рост 174, худощавого телосложения. Последний раз видели в Малозоркальцево. По некоторым сведениям так же может быть в Подгорной части города, Сумкино и других районах», — указала в опубликованном посте Зинулька Липатникова.

Всех, кто знает о местоположении подростка родственники попросили связаться с ними по телефонам: 8 932 625-17-77 отец Михаил, 89044614709 сестра Зинаида или сообщить в полицию. Комментарий МВД по Тобольску ожидается.

Фото: Пропавший подросток в Тобольске

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В Тюменской области с 20 июля не могут найти подростка. Пост с информацией был опубликован в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». «С 20 июля 2022 не выходит на связь. Был одет в черный спортивный костюм Adidas и черную кепку. Мальчику 16 лет, рост 174, худощавого телосложения. Последний раз видели в Малозоркальцево. По некоторым сведениям так же может быть в Подгорной части города, Сумкино и других районах», — указала в опубликованном посте Зинулька Липатникова. Всех, кто знает о местоположении подростка родственники попросили связаться с ними по телефонам: 8 932 625-17-77 отец Михаил, 89044614709 сестра Зинаида или сообщить в полицию. Комментарий МВД по Тобольску ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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