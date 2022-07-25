Жителям ЯНАО пришли квитанции за ремонт нового дома

Жителям нового дома пришла квитанция на 4 тысячи рублей на ремонт нового дома Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жителям дома по улице Дружбы в городе Ноябрьске (ЯНАО) жалуются на получение квитанций за содержание и ремонт строения, хотя сооружение было сдано месяц назад. Эмоциональный пост появился в одном из местных telegram-каналов.

«Квартиру получили месяц назад, там еще не жили. Приходит „расчетка“ на 10 000 рублей! Причем счет за содержание и ремонт дома 4400 руб. Кто из администрации его сломанный принял, что надо так сильно ремонтировать и содержать?», — возмущается анонимный автор поста в telegram-канале «Nsk».

Ранее URA.RU рассказывало, что жители одного из многоквартирных домов в Новом Уренгое боятся, что из-за огромной трещины, которая образовалась на стене, может обвалиться часть крыши.