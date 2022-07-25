Мэрия Тюмени рассказала о преображении символа города к празднику

Ко Дню города мост Влюбленных включит особую подсветку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Администрация Тюмени рассказала о том, как к празднику 436-летия города произойдет преображение моста Влюбленных. К торжеству на нем планируют включить особую подсветку, напоминающую множество самоцветов.

«В этом году мост Влюбленных примерит торжественный „наряд“ 30 июля после 21:00. Один из значимых символов Тюмени засияет этой ночью на радость тюменцам и гостям города, как множество самоцветов, отражаясь в реке», — сообщили на официальной странице администрации города «Тюмень — наш дом» в социальной сети «ВКонтакте».

Там также напомнили о возможностях подсветки, которая стала непременным атрибутом моста с 2017 года. Прожектор может выдавать до 62 тысяч оттенков, а контроллер планомерно меняет их. Специальная установка меняет освещение в зависимости от прописанного светового сценария. Всего таких схем 12: семь праздничных, четыре монохромных и одна повседневная.

Ранее URA.RU сообщало о подготовке мэрии Тюмени к празднику. В частности, ко Дню города улицы украсят флагами, праздничными фигурами и сделают акцент на том, что областная столица получила звание «Город трудовой доблести». Позже выяснилось и имя звездного гостя, которое изначально держалось в секрете.