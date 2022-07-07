Ко Дню города в Тюмени установят новые украшения и обновят старые Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ко Дню города Тюмень украсят флагами, праздничными фигурами и сделают акцент на том, что областная столица получила звание «Город трудовой доблести». Соответствующие данные содержит контракт, размещенный на сайте госзакупок. На него выделено более 1,3 млн рублей.

«Оказание услуг по праздничному оформлению к празднику „День города“. Начальная цена — 1 374 978 рублей. Срок оказания услуги — с 20 по 22 июля», — такие данные содержит лот на сайте госзакупок, размещенный властями Тюмени.

За выделенную сумму подрядчик должен будет изготовить несколько праздничных фигур. К примеру, «Я люблю Тюмень» с двухметровым сердцем и цифры «436»: именно столько лет город отпразднует 30 июля. На улицах заменят флаги и баннеры, обновят стелы, герб и баннер «Мост Влюбленных», а также изображение текста указа президента РФ о присвоении Тюмени звания «Город трудовой доблести».

Ранее URA.RU писало, что власти анонсировали выступление звездного гостя на концерте, посвященном Дню города. Однако его имя все еще держится в секрете.

Фото: скриншот из техзадания на сайте госзакупок