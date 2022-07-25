25 июля 2022

Тюменские власти назвали список популярных имен новорожденных. Топ 2022 года

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Детская поликлиника. Курган, ребенок, мать и дитя, материнство, материнский капитал, новорожденный, детская поликлиника
С начала года в Тюменской области родилось 8 669 младенцев Фото:

В 2022 году самыми популярными именами для новорожденных тюменцев стали София и Артем. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

«Наиболее популярные имена при регистрации рождения среди девочек — София, Виктория, Ева, Анна, Алиса. Среди мальчиков — Артем, Александр, Матвей, Роман, Михаил», — рассказали в инфоцентре.

С начала года в Тюменской области, по данным властей, родилось 8 669 младенцев. Среди них: 4 416 мальчиков и 4 253 девочки; 91 двойня; две тройни.

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В 2022 году самыми популярными именами для новорожденных тюменцев стали София и Артем. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «Наиболее популярные имена при регистрации рождения среди девочек — София, Виктория, Ева, Анна, Алиса. Среди мальчиков — Артем, Александр, Матвей, Роман, Михаил», — рассказали в инфоцентре. С начала года в Тюменской области, по данным властей, родилось 8 669 младенцев. Среди них: 4 416 мальчиков и 4 253 девочки; 91 двойня; две тройни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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