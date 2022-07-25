Тюменские власти назвали список популярных имен новорожденных. Топ 2022 года

26 июля 2022 в 09:42 Размер текста - 17 +

С начала года в Тюменской области родилось 8 669 младенцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 2022 году самыми популярными именами для новорожденных тюменцев стали София и Артем. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «Наиболее популярные имена при регистрации рождения среди девочек — София, Виктория, Ева, Анна, Алиса. Среди мальчиков — Артем, Александр, Матвей, Роман, Михаил», — рассказали в инфоцентре. С начала года в Тюменской области, по данным властей, родилось 8 669 младенцев. Среди них: 4 416 мальчиков и 4 253 девочки; 91 двойня; две тройни.

В 2022 году самыми популярными именами для новорожденных тюменцев стали София и Артем. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «Наиболее популярные имена при регистрации рождения среди девочек — София, Виктория, Ева, Анна, Алиса. Среди мальчиков — Артем, Александр, Матвей, Роман, Михаил», — рассказали в инфоцентре. С начала года в Тюменской области, по данным властей, родилось 8 669 младенцев. Среди них: 4 416 мальчиков и 4 253 девочки; 91 двойня; две тройни.