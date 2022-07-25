Праздничные программы пройдут на множестве площадок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюмень отметит свое 436-летие 30 июля, горожан ждут развлечения, концерты, мастер-классы, выступление Вячеслава Бутусова и два фейерверка. URA.RU объединило основные события в удобные карточки, чтобы вы точно ничего не пропустили.

Торжественное открытие праздника состоится в 12:00, на площади у правительства Тюменской области. С Днем города тюменцев поздравит мэр Руслан Кухарук, в 13:00 начнется фестиваль «Танцующий город» (с мастер-классами по хип-хопу, брейкингу, вальсу, современной хореографии, танго, бачате и другим направлениям), а с 19:30 можно будет послушать шоу-проект «Битва оркестров».

Концерт главного хедлайнера праздника — Вячеслава Бутусова, начнется в 19:00 на площади 400-летия Тюмени. С 20:00 до 21:30 там же пройдет DJ-сейшн.

На набережной Туры с 10:00 стартует фестиваль кубинского танца «CHAСKA CHAСKA». Тюменцев ждут занятия по сальсе, румбе, ча-ча-ча и другим направлениям. В 18:30 начнется живой концерт латиноамериканской музыки, а в 20:00 — сальса-вечеринка.

Там же с 15:00 до 22:00 пройдет праздничная программа с играми в квиз и выступлениями местных артистов. А на правом берегу, в районе Моста влюбленных, с 9:00 до 20:00 тюменцев ждет фестиваль «Уличная классика»: показательные выступления спортсменов (BMX, кроссфит, скейтбординг, самокаты), соревнования по бодибилдингу, силовому экстриму, пауэрлифтингу, арм-спорту, воркауту. Также состоится фестиваль сапсерфинга.

В городе будут работать и другие площадки. Они расположатся у «Конторы пароходства», на Цветном бульваре, у «Технопарка», администрации города, в парке «Заречный», Гилевской роще, в скверах и на улицах Тюмени.

Праздничный салют прогремит на набережной в 22:00. Как ранее писало URA.RU, тюменцев ждет сразу два фейерверка.