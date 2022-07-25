Тюменцы смогут вакцинироваться от коронавируса без уколов

26 июля 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

Интерназальная вакцина станет доступна в регионе, как только в медицинские учреждения поступят назальные насадки Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Жители Тюменской области смогут вакцинироваться от коронавируса при помощи интерназальной вакцины «Спутник V». Об этом сообщила специалист отдела детства департамента здравоохранения области Надежда Казакевич. В регионе поставка насадок-распылителей уже ожидается. «Единственное нововведение в РФ — это регистрация с конца июня 2022 года новой формы доставки вакцины. Интерназальная вакцина вводится в два тура. Как только придут новые средства введения вакцины (назальные насадки) пациентам будет предложен другой вариант введения вакцины, помимо стандартной внутримышечной», — рассказала Казакевич Система записи на вакцинацию остается прежней: через Госуслуги, звонок на горячую линию или при личном обращении в медицинскую организацию. Вакцинация и ревакцинация осуществляется для граждан по полису обязательного медицинского страхования и остается бесплатной. Также специалист отдела детства департамента здравоохранения Тюменской области рассказала, что вакцины в регионе достаточно как для взрослых, так и для детей с 12 до 17 лет. Гражданам напоминают, что ревакцинация для коронавирусной инфекции должна быть каждые шесть месяцев, так как антитела хранятся в организме в течение полугода. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области отменили обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Касается эта отмена нескольких слоев населения.

Жители Тюменской области смогут вакцинироваться от коронавируса при помощи интерназальной вакцины «Спутник V». Об этом сообщила специалист отдела детства департамента здравоохранения области Надежда Казакевич. В регионе поставка насадок-распылителей уже ожидается. «Единственное нововведение в РФ — это регистрация с конца июня 2022 года новой формы доставки вакцины. Интерназальная вакцина вводится в два тура. Как только придут новые средства введения вакцины (назальные насадки) пациентам будет предложен другой вариант введения вакцины, помимо стандартной внутримышечной», — рассказала Казакевич Система записи на вакцинацию остается прежней: через Госуслуги, звонок на горячую линию или при личном обращении в медицинскую организацию. Вакцинация и ревакцинация осуществляется для граждан по полису обязательного медицинского страхования и остается бесплатной. Также специалист отдела детства департамента здравоохранения Тюменской области рассказала, что вакцины в регионе достаточно как для взрослых, так и для детей с 12 до 17 лет. Гражданам напоминают, что ревакцинация для коронавирусной инфекции должна быть каждые шесть месяцев, так как антитела хранятся в организме в течение полугода. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области отменили обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Касается эта отмена нескольких слоев населения.