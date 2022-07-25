25 июля 2022

Тюменцы смогут вакцинироваться от коронавируса без уколов

© Служба новостей «URA.RU»
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Интерназальная вакцина станет доступна в регионе, как только в медицинские учреждения поступят назальные насадки Фото:
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Коронавирус COVID-19

Жители Тюменской области смогут вакцинироваться от коронавируса при помощи интерназальной вакцины «Спутник V». Об этом сообщила специалист отдела детства департамента здравоохранения области Надежда Казакевич. В регионе поставка насадок-распылителей уже ожидается.

«Единственное нововведение в РФ — это регистрация с конца июня 2022 года новой формы доставки вакцины. Интерназальная вакцина вводится в два тура. Как только придут новые средства введения вакцины (назальные насадки) пациентам будет предложен другой вариант введения вакцины, помимо стандартной внутримышечной», — рассказала Казакевич

Система записи на вакцинацию остается прежней: через Госуслуги, звонок на горячую линию или при личном обращении в медицинскую организацию. Вакцинация и ревакцинация осуществляется для граждан по полису обязательного медицинского страхования и остается бесплатной. Также специалист отдела детства департамента здравоохранения Тюменской области рассказала, что вакцины в регионе достаточно как для взрослых, так и для детей с 12 до 17 лет. Гражданам напоминают, что ревакцинация для коронавирусной инфекции должна быть каждые шесть месяцев, так как антитела хранятся в организме в течение полугода.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области отменили обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Касается эта отмена нескольких слоев населения.

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Жители Тюменской области смогут вакцинироваться от коронавируса при помощи интерназальной вакцины «Спутник V». Об этом сообщила специалист отдела детства департамента здравоохранения области Надежда Казакевич. В регионе поставка насадок-распылителей уже ожидается. «Единственное нововведение в РФ — это регистрация с конца июня 2022 года новой формы доставки вакцины. Интерназальная вакцина вводится в два тура. Как только придут новые средства введения вакцины (назальные насадки) пациентам будет предложен другой вариант введения вакцины, помимо стандартной внутримышечной», — рассказала Казакевич Система записи на вакцинацию остается прежней: через Госуслуги, звонок на горячую линию или при личном обращении в медицинскую организацию. Вакцинация и ревакцинация осуществляется для граждан по полису обязательного медицинского страхования и остается бесплатной. Также специалист отдела детства департамента здравоохранения Тюменской области рассказала, что вакцины в регионе достаточно как для взрослых, так и для детей с 12 до 17 лет. Гражданам напоминают, что ревакцинация для коронавирусной инфекции должна быть каждые шесть месяцев, так как антитела хранятся в организме в течение полугода. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области отменили обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Касается эта отмена нескольких слоев населения.
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