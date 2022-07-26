Власти дали новую льготу многодетным тюменцам

27 июля 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

Многодетным дали право тратить деньги на землю и строить дома в тех местах, которые они выберут сами Фото: Анна Майорова © URA.RU Многодетным семьям разрешили тратить выплату от государства на новые цели — покупку участков в любом месте населенного пункта, тем самым дав возможность выбирать, где тюменцы хотят строить себе дома. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области. «Расширен перечень целей, на которые можно направить выплату взамен участка для многодетных семей Тюменской области. Теперь средства можно потратить на приобретение земли для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства», — сообщает инфоцентр. Выплаты многодетные семьи получают в том случае, если отказываются от бесплатных земельных участков в пользу денег. Ранее на эти средства можно было купить квартиру, вложиться в долевое строительство, внести первый взнос по ипотеке, погасить основной долг или проценты по ней, а также закрыть ипотеку на строительство дома. Теперь средства можно направить и на покупку земли. То есть семьи смогут выбрать, где именно они хотят построить себе дом или дачу. При этом в данный момент в случае выделения бесплатных участков властями надел может оказаться, к примеру, в лесу без дорог, ведущих к нему. В настоящее время выплата, предоставляемая семье с тремя детьми, составляет 386 350 рублей. За четвертого и каждого последующего ребенка к ней плюсуется по 77 270 рублей.

Многодетным семьям разрешили тратить выплату от государства на новые цели — покупку участков в любом месте населенного пункта, тем самым дав возможность выбирать, где тюменцы хотят строить себе дома. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области. «Расширен перечень целей, на которые можно направить выплату взамен участка для многодетных семей Тюменской области. Теперь средства можно потратить на приобретение земли для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства», — сообщает инфоцентр. Выплаты многодетные семьи получают в том случае, если отказываются от бесплатных земельных участков в пользу денег. Ранее на эти средства можно было купить квартиру, вложиться в долевое строительство, внести первый взнос по ипотеке, погасить основной долг или проценты по ней, а также закрыть ипотеку на строительство дома. Теперь средства можно направить и на покупку земли. То есть семьи смогут выбрать, где именно они хотят построить себе дом или дачу. При этом в данный момент в случае выделения бесплатных участков властями надел может оказаться, к примеру, в лесу без дорог, ведущих к нему. В настоящее время выплата, предоставляемая семье с тремя детьми, составляет 386 350 рублей. За четвертого и каждого последующего ребенка к ней плюсуется по 77 270 рублей.