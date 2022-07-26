Очевидцы заметили в офисе Persona Nova людей в штатском, похожих на силовиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Несколько мужчин в штатском, похожие на сотрудников силовых структур, зашли в офис частной клиники Persona Nova в Кургане и провели там продолжительное время. Они приехали к месту на микроавтобусе, рассказали URA.RU очевидцы. Экс-руководителя Persona Nova Марину Ермакову ранее обвинили в мошенничестве.

«Увидели в новостях, что в суде затягивается рассмотрение дела Ермаковой. А буквально накануне видел, как к офису компании на улице Карла Маркса подъехал микроавтобус, оттуда вышли люди и зашли в клинику. Похоже, что силовики проводили обыски», — рассказал курганец.

Источник URA.RU из сферы здравоохранения рассказал, что у клиники продолжаются проблемы с правоохранительными органами. По его данным, в офис действительно приезжали силовики. В пресс-службах регионального УМВД и СУ СК не подтверждают информацию о новых обысках в компании.

Курганская клиника пластической хирургии Persona Nova ранее управлялась компанией «Мэрилин», которая сейчас признана банкротом. Доменное имя сайта, который ранее принадлежал Persona Nova, теперь принадлежит клинике пластической хирургии «Феникс», которая находится в том же здании в Кургане, что и Persona Nova. При этом офис продолжает работать под вывеской Persona Nova. Дозвониться до клиники по номерам, которые указаны на ее сайте, не удалось — все они оказались отключены.

Ранее URA.RU сообщало, что Ермакову обвиняют в мошенничестве и злостном неисполнении решений судов — всего более 100 эпизодов. Женщина якобы заключала с клиентами договоры об оказании услуг пластической хирургии, но не выполняла их либо выполняла не в полном объеме. Потерпевшими признаны более 120 человек из пяти регионов УрФО. Материалы дела передали в Курганский городской суд, но позже их вернули в прокуратуру «для устранения препятствий для рассмотрения дела судом».

Людей в штатском заметили в офисе Persona Nova Фото: читатели URA.RU

Мужчины приехали к офису на микроавтобусе Фото: читатели URA.RU

По словам очевидцев, мужчины в штатском находились в офиса достаточно долго Фото: читатели URA.RU