В Тюменской области пьяный водитель скорой устроил ДТП

Водитель санитарного автомобиля был сильно пьян и не выдержал дистанцию (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Пьяный мужчина за рулем скорой помощи врезался в грузовик в Ишиме (Тюменская область). Об этом местные жители сообщили в социальных сетях. В УГИБДД региона данные подтвердили, однако в Областной больнице заявили, что водитель не занимается перевозкой пациентов.

«В Ишиме произошло ДТП с участием грузового „Вольво“ и кареты скорой помощи. За рулем последней был 50-летний мужчина, который работает водителем в Областной больнице. По результату освидетельствования на состояние опьянения установлено, что мужчина был пьян», — такой пост появился в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте».

В областном УГИБДД информацию подтвердили. Как отметили в пресс-службе, водитель скорой не выдержал безопасную дистанцию. Показания алкотестера показали, что в литре воздуха, выдохнутом мужчиной, было 1,49 мг алкоголя. Это более чем 2,5 промилле (тяжелая степень опьянения). В аварии никто не пострадал.

В Областной больнице Ишима также прокомментировали ситуацию. Там отметили, что проблесковые маячки на автомобиле — не показатель того, что это скорая помощь.

«Машина относится к разряду санитарного транспорта, используется для перевозки медперсонала, анализов и мединвентаря. Водитель, не при исполнении служебных обязанностей, в выходной день, воспользовался автомобилем в личных целях. Данным инцидентом занимаются юристы медучреждения», — пояснили URA.RU в больнице.

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