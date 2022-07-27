В Кургане на десять дней остановят ТЭЦ

Курганская ТЭЦ-1 на десять дней приостановит свою работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за планового ремонта на десять дней будет остановлена работа ТЭЦ-1. Информация об этом опубликована в официальной группе Курганской генерирующей компании в социальной сети «ВКонтакте».

«Курганская генерирующая компания в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду выполняет ежегодные ремонтные работы на газораспределительном и тепломеханическом оборудовании электростанции. Из-за этого с 28 июля на десять дней будет приостановлена работа курганской ТЭЦ-1», — говорится в сообщении коммунальной организации. Ремонтные работы на объекте позволят обеспечить надежное теплоснабжение летом и в предстоящий отопительный сезон.

Из-за остановки работы ТЭЦ-1 жители микрорайона Кулацкий (поселок ТЭЦ) останутся без горячей воды. Горячей воды и тепловой энергией остальных курганцев на это время ТЭЦ-2.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане для проведения капитального ремонта на ул. Максима Горького до 10 сентября горячую воду отключат в 104 домах. Здесь идут работы на нескольких участках.