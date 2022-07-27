27 июля 2022

В Кургане на десять дней остановят ТЭЦ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дача. Водитель. Клипарт. Курган, тэц курган, тэц
Курганская ТЭЦ-1 на десять дней приостановит свою работу Фото:

В Кургане из-за планового ремонта на десять дней будет остановлена работа ТЭЦ-1. Информация об этом опубликована в официальной группе Курганской генерирующей компании в социальной сети «ВКонтакте».

«Курганская генерирующая компания в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду выполняет ежегодные ремонтные работы на газораспределительном и тепломеханическом оборудовании электростанции. Из-за этого с 28 июля на десять дней будет приостановлена работа курганской ТЭЦ-1», — говорится в сообщении коммунальной организации. Ремонтные работы на объекте позволят обеспечить надежное теплоснабжение летом и в предстоящий отопительный сезон.

Из-за остановки работы ТЭЦ-1 жители микрорайона Кулацкий (поселок ТЭЦ) останутся без горячей воды. Горячей воды и тепловой энергией остальных курганцев на это время ТЭЦ-2.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане для проведения капитального ремонта на ул. Максима Горького до 10 сентября горячую воду отключат в 104 домах. Здесь идут работы на нескольких участках.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

В Кургане из-за планового ремонта на десять дней будет остановлена работа ТЭЦ-1. Информация об этом опубликована в официальной группе Курганской генерирующей компании в социальной сети «ВКонтакте». «Курганская генерирующая компания в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду выполняет ежегодные ремонтные работы на газораспределительном и тепломеханическом оборудовании электростанции. Из-за этого с 28 июля на десять дней будет приостановлена работа курганской ТЭЦ-1», — говорится в сообщении коммунальной организации. Ремонтные работы на объекте позволят обеспечить надежное теплоснабжение летом и в предстоящий отопительный сезон. Из-за остановки работы ТЭЦ-1 жители микрорайона Кулацкий (поселок ТЭЦ) останутся без горячей воды. Горячей воды и тепловой энергией остальных курганцев на это время ТЭЦ-2. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане для проведения капитального ремонта на ул. Максима Горького до 10 сентября горячую воду отключат в 104 домах. Здесь идут работы на нескольких участках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...