В Тюмени открыли зеленую зону 28 июля (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени 28 июля открыли зеленую зону по улице Линейной, 15-17 в преддверии Дня города. Об этом сообщили в группе «УПРАВляем городом вместе» в социальной сети «ВКонтакте».



«Сегодня после благоустройства в рамках нацпроекта „Жилье и городская среда“ была открыта зеленая зона по ул. Линейной, 15-17. Ознаменовала завершение работ праздничная программа. Главные участники — дети — веселились, танцевали и, конечно же, качались на новых качелях, пробуя их на прочность», — говорится в сообщении.

Там отметили, что пустырь, который планировался пойти под строительство дороги, стал новым зеленым уголком в многоэтажной застройке микрорайона. На этом месте появились декоративные лужайки, арки с подсветкой, детская площадка и прочее. Кроме того, высажены 50 деревьев и 250 кустарников.

Заместитель главы Тюмени Петр Вагин поздравил собравшихся жителей с предстоящим праздником — Днем города, а также прокомментировал открытие зеленой зоны. «Этот зеленый уголок стал прекрасным примером деятельной включенности жителей в благоустройство территории рядом с домом. Изначально на этом месте планировался межквартальный проезд, но жители проявили активность и предложили обустроить здесь зеленую зону, которая стала логичным продолжением школьного пространства. После разработки дизайн-проектов в прошлом году горожане также дружно выбирали вариант преображения. Им приглянулся вариант, который делал акцент на озеленении и использовании экоматериалов. В этом году строители приступили к его реализации и успели завершить благоустройство в кратчайшие сроки — накануне Дня города», — отметил Вагин.

Тюмень отметит свое 436-летие 30 июля. URA.RU подготовило для жителей основные события на Дне города. Горожан ждут различные концерты, развлечения, мастер-классы. Вечер завершится выступлением Вячеслава Бутусова и праздничным салютом.