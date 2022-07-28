Курганский завод заменит европейские компании

Предприятие «Регион-45» будет производить эмульсионные установки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Курганский завод дорожной техники «Регион-45» займет нишу, ушедших из-за санкций западных производителей. Местное предприятие планирует производить эмульсионные установки взамен битумных. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал технический директор завода Андрей Шумаков.

«На сегодняшний день из новой техники в производстве находится эмульсионная установка. Она очень востребована в России. Все технологии дорожного строительства сейчас на 80-90% нацелены на переход к эмульсии. А чтобы ее производить как раз и нужны эти установки. Крупные импортные производители из Италии, Чехии и Венгрии уже ушли из-за санкций, конкурировать стало проще. Поэтому занимаем эту нишу и делаем свое», — сказал Шумаков. Сейчас на предприятие идет процедура сборки эмульсионных установок. После тестовых испытаний новую дорожную технику планируют вывести на рынок.

Ранее URA.RU писало, что из-за спроса на спецтехнику в Кургане строят новое производство. На заводе «Регион-45» идет строительство окрасочно-сушильного комплекса. По словам представителя предприятия, это позволит увеличить выпуск коммунальной и дорожной техники. Также сообщалось, что предприятие заменило итальянские насосы отечественным оборудованием.

Санкционное давление на Россию, которое продолжается с начала «нулевых», обострилось в связи со спецоперацией России на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».