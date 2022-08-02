Управляющая компания в решении проблемы не помогает Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Тоболяки обратились к властям за помощью в устранении потопа в подвале жилого дома, из которого, по словам жильцов, несет гнилью. Пост с фотографиями подвала был опубликован в социальной сети «ВКонтакте».

«Микрорайон Южный 19, всем наплевать на наш дом. Куда мы только уже не обращались — толку нет. В подвале постоянно прорывает канализацию, эти вонючие лужи стоят там уже два месяца, гниют и издают жестокую вонь. Все это, конечно же, поднимается в квартиру, а у нас дети маленькие дышат этой гадостью. В УК „Таурус“ кормят обещаниям, либо не берут трубку. Просим администрацию помочь решить вопрос с подвалом», — написал анонимный автор поста в группе «ЧС Тобольск».

Другие подписчики группы считают, что рассчитывать на помощь со стороны властей не стоит. «Администрация бездействует, очевидно прикрывая других. Это проблемы всех жителей, которые выживают в очень плохих условиях», — прокомментировала Анастасия Рыкова.

Официальный аккаунт администрации Тобольска прокомментировал ситуацию. Под опубликованным постом они сообщили, что направили обращение специалистам департамента жилищного хозяйства, а те в свою очередь направили запрос в управляющую компанию для выяснения обстоятельств. Агентство попыталось связаться с УК «Таурус», но на звонок не ответили. Им был направлен письменный запрос.

Ранее URA.RU писало о том, что жителей Тобольска испугали стаи тараканов. Жильцы не могут самостоятельно вытравить вредителей, поэтому обратились за помощью в управляющую компанию, но получили отказ.

Управляющая компания «кормит» тоболяков обещаниями, но вопрос с подвалом не решает «ЧС Тобольск»