02 августа 2022

Тоболяки обратились к властям за помощью. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, канализация, ржавые трубы, аварийный подвал, аварийный подъезд дома, разруха, плесень на стене, гнилые трубы
Управляющая компания в решении проблемы не помогает Фото:

Тоболяки обратились к властям за помощью в устранении потопа в подвале жилого дома, из которого, по словам жильцов, несет гнилью. Пост с фотографиями подвала был опубликован в социальной сети «ВКонтакте».

«Микрорайон Южный 19, всем наплевать на наш дом. Куда мы только уже не обращались — толку нет. В подвале постоянно прорывает канализацию, эти вонючие лужи стоят там уже два месяца, гниют и издают жестокую вонь. Все это, конечно же, поднимается в квартиру, а у нас дети маленькие дышат этой гадостью. В УК „Таурус“ кормят обещаниям, либо не берут трубку. Просим администрацию помочь решить вопрос с подвалом», — написал анонимный автор поста в группе «ЧС Тобольск».

Другие подписчики группы считают, что рассчитывать на помощь со стороны властей не стоит. «Администрация бездействует, очевидно прикрывая других. Это проблемы всех жителей, которые выживают в очень плохих условиях», — прокомментировала Анастасия Рыкова.

Официальный аккаунт администрации Тобольска прокомментировал ситуацию. Под опубликованным постом они сообщили, что направили обращение специалистам департамента жилищного хозяйства, а те в свою очередь направили запрос в управляющую компанию для выяснения обстоятельств. Агентство попыталось связаться с УК «Таурус», но на звонок не ответили. Им был направлен письменный запрос.

Ранее URA.RU писало о том, что жителей Тобольска испугали стаи тараканов. Жильцы не могут самостоятельно вытравить вредителей, поэтому обратились за помощью в управляющую компанию, но получили отказ.

Управляющая компания «кормит» тоболяков обещаниями, но вопрос с подвалом не решает
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Тоболяки обратились к властям за помощью в устранении потопа в подвале жилого дома, из которого, по словам жильцов, несет гнилью. Пост с фотографиями подвала был опубликован в социальной сети «ВКонтакте». «Микрорайон Южный 19, всем наплевать на наш дом. Куда мы только уже не обращались — толку нет. В подвале постоянно прорывает канализацию, эти вонючие лужи стоят там уже два месяца, гниют и издают жестокую вонь. Все это, конечно же, поднимается в квартиру, а у нас дети маленькие дышат этой гадостью. В УК „Таурус“ кормят обещаниям, либо не берут трубку. Просим администрацию помочь решить вопрос с подвалом», — написал анонимный автор поста в группе «ЧС Тобольск». Другие подписчики группы считают, что рассчитывать на помощь со стороны властей не стоит. «Администрация бездействует, очевидно прикрывая других. Это проблемы всех жителей, которые выживают в очень плохих условиях», — прокомментировала Анастасия Рыкова. Официальный аккаунт администрации Тобольска прокомментировал ситуацию. Под опубликованным постом они сообщили, что направили обращение специалистам департамента жилищного хозяйства, а те в свою очередь направили запрос в управляющую компанию для выяснения обстоятельств. Агентство попыталось связаться с УК «Таурус», но на звонок не ответили. Им был направлен письменный запрос. Ранее URA.RU писало о том, что жителей Тобольска испугали стаи тараканов. Жильцы не могут самостоятельно вытравить вредителей, поэтому обратились за помощью в управляющую компанию, но получили отказ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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