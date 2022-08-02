Тобольский Кремль самая популярная достопримечательность Тюменской области по запросам в поисковике «Яндекс» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Достопримечательности Тюменской области вошли в топ Яндекса по количеству запросов в поисковике. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Яндекс Путешествий». Самой популярной достопримечательностью региона стал Тобольский кремль.

«В рейтинг российских достопримечательностей по числу запросов в поиске Яндекса вошли 2 295 культурных объектов — храмов, музеев, памятников, парков и так далее — в том числе 14 объектов из Тюменской области. Самая популярная достопримечательность региона — Тобольский кремль», — передают аналитики компании.

Также Тобольский кремль вошел в топ-10 по количеству запросов россиян в категории «Кремли». Среди достопримечательностей региона, которые больше всего интересуют россиян в интернете еще находятся: Тюменский драматический театр, Сквер сибирских кошек, Тюменский театр кукол, Музейный комплекс имени Словцова, Абалакский Знаменский монастырь, Тобольский тюремный замок, Сад ермака, Знаменский собор в Тюмени и Тюменский Свято-Троицкий монастырь.

Наибольший процент от общего количества достопримечательностей Тюменской области составляют театры — 21 процент. По 14 процентов в регионе парков и музеев.