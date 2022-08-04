04 августа 2022

Напавшему на сестру Водонаевой тюменцу грозит тюрьма

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Виталию Бережному, подозреваемому в убийстве Насти Муравьевой, в Ленинском районном суде. Тюмень, ленинский районный суд, уаз, уазик, полиция, полицейский автомобиль
На мужчину завели дело по статье хулиганство Фото:

В Тюмени завели уголовное дело на мужчину, который с топором напал на посетителей продуктового магазина. Об этом 72.ru рассказала пресс-служба УМВД России по Тюменской области. Ранее выяснилось, что среди потерпевших нападение оказалась сестра Алены Водонаевой.

«В отношении мужчины 1985 года рождения возбуждено уголовное дело по статье 213 — хулиганство. Сумма ущерба, причиненная им гражданам, устанавливается», — рассказали 72.ru в пресс-службе регионального УМВД России. По статье «Хулиганство» за грубое нарушение общественного порядка с применением оружия или предметов, используемых в этом качестве, тюменцу может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что мужчина с топором напал на посетителей продуктового магазина, среди которых оказалась сестра Алены Водонаевой. Позднее она рассказала подробности инцидента и как получилось справиться с нападавшим, который после этого был доставлен в больницу.

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В Тюмени завели уголовное дело на мужчину, который с топором напал на посетителей продуктового магазина. Об этом 72.ru рассказала пресс-служба УМВД России по Тюменской области. Ранее выяснилось, что среди потерпевших нападение оказалась сестра Алены Водонаевой. «В отношении мужчины 1985 года рождения возбуждено уголовное дело по статье 213 — хулиганство. Сумма ущерба, причиненная им гражданам, устанавливается», — рассказали 72.ru в пресс-службе регионального УМВД России. По статье «Хулиганство» за грубое нарушение общественного порядка с применением оружия или предметов, используемых в этом качестве, тюменцу может грозить до семи лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что мужчина с топором напал на посетителей продуктового магазина, среди которых оказалась сестра Алены Водонаевой. Позднее она рассказала подробности инцидента и как получилось справиться с нападавшим, который после этого был доставлен в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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