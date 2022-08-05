Сотрудники полиции задержали неадекватного мужчину Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени засняли на видео неадекватного мужчину с голым торсом, который кричал на всю улицу, бил по воротам и пытался выбить стекло машины. Об этом инциденте сообщили местные жители в социальных сетях.

«Невменяемый мужчина с голым торсом бегал и орал, кидался на ворота и бил их, попало также рядом стоящим автоводителям. Приехала полиция и с горем пополам запихала мужчину в машину, он очень сильно этого не хотел, брыкался, падал и орал», — говорится в сообщении в группе «ЧС Тюмень | Отзовик» в соцсети «Вконтакте». Также опубликованы видеозаписи инцидента.

На кадрах видно, что на место происшествия приехали сотрудники полиции и скрутили невменяемого человека. В момент задержания мужчина также вел себя неадекватно.

Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.