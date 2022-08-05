05 августа 2022

Полуголый неадекватный мужчина бил по воротам и машине в Тюмени. Видео

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Обстановка у дома Судостроителей 40, где проживает задержанный по подозрению в причастности к убийству Насти Муравьевой. Тюмень, уаз, уазик, полиция, полицейский автомобиль, судостроителей 40
Сотрудники полиции задержали неадекватного мужчину Фото:

В Тюмени засняли на видео неадекватного мужчину с голым торсом, который кричал на всю улицу, бил по воротам и пытался выбить стекло машины. Об этом инциденте сообщили местные жители в социальных сетях.

«Невменяемый мужчина с голым торсом бегал и орал, кидался на ворота и бил их, попало также рядом стоящим автоводителям. Приехала полиция и с горем пополам запихала мужчину в машину, он очень сильно этого не хотел, брыкался, падал и орал», — говорится в сообщении в группе «ЧС Тюмень | Отзовик» в соцсети «Вконтакте». Также опубликованы видеозаписи инцидента.

На кадрах видно, что на место происшествия приехали сотрудники полиции и скрутили невменяемого человека. В момент задержания мужчина также вел себя неадекватно.

Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.

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В Тюмени засняли на видео неадекватного мужчину с голым торсом, который кричал на всю улицу, бил по воротам и пытался выбить стекло машины. Об этом инциденте сообщили местные жители в социальных сетях. «Невменяемый мужчина с голым торсом бегал и орал, кидался на ворота и бил их, попало также рядом стоящим автоводителям. Приехала полиция и с горем пополам запихала мужчину в машину, он очень сильно этого не хотел, брыкался, падал и орал», — говорится в сообщении в группе «ЧС Тюмень | Отзовик» в соцсети «Вконтакте». Также опубликованы видеозаписи инцидента. На кадрах видно, что на место происшествия приехали сотрудники полиции и скрутили невменяемого человека. В момент задержания мужчина также вел себя неадекватно. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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