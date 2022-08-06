В ЯНАО три человека погибли из-за перевернувшейся лодки

В Тазовском районе погибло трое и еще шесть человек пострадали Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Тазовском районе ЯНАО на реке Яра-Яха в результате опрокидывания лодки погибли три человека, еще шестеро пострадали. Об этом URA.RU сообщил источник в ГУ МЧС по ЯНАО.

«На реке Еряяха, 7 августа перевернулась лодка. Состояние пострадавших неизвестно. Подробности устанавливаются», — сообщил корреспонденту URA.RU источник. Также, корреспонденту пояснили, что дело находится в ведомстве ГИМС ГУ МЧС по ЯНАО.

По предварительным данным на лодке находились пятеро взрослых и четверо детей. Среди погибших — двое взрослых и один несовершеннолетний.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в государственную инспекцию по маломерным судам ГУ МЧС по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Шурышкарском районе ЯНАО перевернулась лодка. В результате происшествия утонула женщина.