В ЯНАО три человека погибли из-за перевернувшейся лодки

В Тазовском районе ЯНАО на реке Яра-Яха в результате опрокидывания лодки погибли три человека, еще шестеро пострадали. Об этом URA.RU сообщил источник в ГУ МЧС по ЯНАО.
«На реке Еряяха, 7 августа перевернулась лодка. Состояние пострадавших неизвестно. Подробности устанавливаются», — сообщил корреспонденту URA.RU источник. Также, корреспонденту пояснили, что дело находится в ведомстве ГИМС ГУ МЧС по ЯНАО.
По предварительным данным на лодке находились пятеро взрослых и четверо детей. Среди погибших — двое взрослых и один несовершеннолетний.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в государственную инспекцию по маломерным судам ГУ МЧС по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало, что в Шурышкарском районе ЯНАО перевернулась лодка. В результате происшествия утонула женщина.
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