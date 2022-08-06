06 августа 2022
05 августа 2022

В ЯНАО три человека погибли из-за перевернувшейся лодки

© Служба новостей «URA.RU»
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Путевые фото. Нижний Тагил -Восточный - Верхотурье - Гари, река, рыбалка, катер, отдых на воде, река лозьва, моторная лодка
В Тазовском районе погибло трое и еще шесть человек пострадали Фото:

В Тазовском районе ЯНАО на реке Яра-Яха в результате опрокидывания лодки погибли три человека, еще шестеро пострадали. Об этом URA.RU сообщил источник в ГУ МЧС по ЯНАО.

«На реке Еряяха, 7 августа перевернулась лодка. Состояние пострадавших неизвестно. Подробности устанавливаются», — сообщил корреспонденту URA.RU источник. Также, корреспонденту пояснили, что дело находится в ведомстве ГИМС ГУ МЧС по ЯНАО.

По предварительным данным на лодке находились пятеро взрослых и четверо детей. Среди погибших — двое взрослых и один несовершеннолетний.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в государственную инспекцию по маломерным судам ГУ МЧС по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Шурышкарском районе ЯНАО перевернулась лодка. В результате происшествия утонула женщина.

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В Тазовском районе ЯНАО на реке Яра-Яха в результате опрокидывания лодки погибли три человека, еще шестеро пострадали. Об этом URA.RU сообщил источник в ГУ МЧС по ЯНАО. «На реке Еряяха, 7 августа перевернулась лодка. Состояние пострадавших неизвестно. Подробности устанавливаются», — сообщил корреспонденту URA.RU источник. Также, корреспонденту пояснили, что дело находится в ведомстве ГИМС ГУ МЧС по ЯНАО. По предварительным данным на лодке находились пятеро взрослых и четверо детей. Среди погибших — двое взрослых и один несовершеннолетний. Корреспондент URA.RU отправил запрос в государственную инспекцию по маломерным судам ГУ МЧС по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Шурышкарском районе ЯНАО перевернулась лодка. В результате происшествия утонула женщина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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