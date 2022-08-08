Губернатора Шумкова возмутили курганцы, дающие чиновникам советы

09 августа 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

Губернатор Курганской области Вадим Шумков дал совет тем, кто начинает комментарии со слов «Лучше бы…» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков ответил тем, кто дает советы чиновникам, на какие цели тратить деньги. Он посоветовал комментаторам делать лучше свою жизнь. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Нередко на новости о начале создания того или иного объекта благоустройства в адрес коллег поступают комментарии, начинающиеся со слов „Лучше бы…“, и длинный список пожеланий, чем, на взгляд комментатора, должна заниматься власть, начиная со школ и детских садов, заканчивая, разумеется, личным благополучием комментатора. <…> За такими комментариями нередко стоит собственная нереализованность или простая человеческая зависть», — написал Шумков. Глава региона напомнил, что в регионе идет ремонт и строительство образовательных учреждений, объектов медицины, дорог, домов. По его словам, масштабные работы «не видит только слепой». Он подчеркнул, что власти будут продолжать строить и благоустраивать регион, несмотря на подобные высказывания. «Всякому, кто начинает свой былинный комментарий со слов „Лучше бы…“, надо постараться как можно быстрее сделать „лучше“ в своей жизни», — подчеркнул глава региона. Ранее URA.RU сообщало, что Шумков пожаловался на жителей, которые не готовы помогать финансово или физически в строительстве объектов в регионе. Он был недоволен теми, кто «считает чужие деньги в интернетах» и не помогает финансово.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ответил тем, кто дает советы чиновникам, на какие цели тратить деньги. Он посоветовал комментаторам делать лучше свою жизнь. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Нередко на новости о начале создания того или иного объекта благоустройства в адрес коллег поступают комментарии, начинающиеся со слов „Лучше бы…“, и длинный список пожеланий, чем, на взгляд комментатора, должна заниматься власть, начиная со школ и детских садов, заканчивая, разумеется, личным благополучием комментатора. <…> За такими комментариями нередко стоит собственная нереализованность или простая человеческая зависть», — написал Шумков. Глава региона напомнил, что в регионе идет ремонт и строительство образовательных учреждений, объектов медицины, дорог, домов. По его словам, масштабные работы «не видит только слепой». Он подчеркнул, что власти будут продолжать строить и благоустраивать регион, несмотря на подобные высказывания. «Всякому, кто начинает свой былинный комментарий со слов „Лучше бы…“, надо постараться как можно быстрее сделать „лучше“ в своей жизни», — подчеркнул глава региона. Ранее URA.RU сообщало, что Шумков пожаловался на жителей, которые не готовы помогать финансово или физически в строительстве объектов в регионе. Он был недоволен теми, кто «считает чужие деньги в интернетах» и не помогает финансово.