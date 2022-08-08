Губернатора Шумкова возмутили курганцы, дающие чиновникам советы

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ответил тем, кто дает советы чиновникам, на какие цели тратить деньги. Он посоветовал комментаторам делать лучше свою жизнь. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«Нередко на новости о начале создания того или иного объекта благоустройства в адрес коллег поступают комментарии, начинающиеся со слов „Лучше бы…“, и длинный список пожеланий, чем, на взгляд комментатора, должна заниматься власть, начиная со школ и детских садов, заканчивая, разумеется, личным благополучием комментатора. <…> За такими комментариями нередко стоит собственная нереализованность или простая человеческая зависть», — написал Шумков. Глава региона напомнил, что в регионе идет ремонт и строительство образовательных учреждений, объектов медицины, дорог, домов.
По его словам, масштабные работы «не видит только слепой». Он подчеркнул, что власти будут продолжать строить и благоустраивать регион, несмотря на подобные высказывания. «Всякому, кто начинает свой былинный комментарий со слов „Лучше бы…“, надо постараться как можно быстрее сделать „лучше“ в своей жизни», — подчеркнул глава региона.
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков ответил тем, кто дает советы чиновникам, на какие цели тратить деньги. Он посоветовал комментаторам делать лучше свою жизнь. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Нередко на новости о начале создания того или иного объекта благоустройства в адрес коллег поступают комментарии, начинающиеся со слов „Лучше бы…“, и длинный список пожеланий, чем, на взгляд комментатора, должна заниматься власть, начиная со школ и детских садов, заканчивая, разумеется, личным благополучием комментатора. <…> За такими комментариями нередко стоит собственная нереализованность или простая человеческая зависть», — написал Шумков. Глава региона напомнил, что в регионе идет ремонт и строительство образовательных учреждений, объектов медицины, дорог, домов. По его словам, масштабные работы «не видит только слепой». Он подчеркнул, что власти будут продолжать строить и благоустраивать регион, несмотря на подобные высказывания. «Всякому, кто начинает свой былинный комментарий со слов „Лучше бы…“, надо постараться как можно быстрее сделать „лучше“ в своей жизни», — подчеркнул глава региона. Ранее URA.RU сообщало, что Шумков пожаловался на жителей, которые не готовы помогать финансово или физически в строительстве объектов в регионе. Он был недоволен теми, кто «считает чужие деньги в интернетах» и не помогает финансово.