После убийства и попытки суицида курганца отправят в колонию

Житель Мишкинского района Курганской области из-за ревности убил жену. Суд признал его виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы. Об этом говорится на сайте следственного управления СК РФ по Курганской области.
«В декабре 2021 года житель Мишкинского района 1988 года рождения на почве ревности нанес ножевые ранения своей супруге. От полученных ранений, несовместимых с жизнью, женщина скончалась на месте происшествия. После этого супруг пытался покончить жизнь самоубийством», — указано в сообщении. Как отмечают в ведомстве, прибывшие на место медики успели оказать мужчине квалифицированную помощь. На период следствия мужчина был заключен под стражу.
Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Согласно приговору, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в исправительной колонии строгого режима. На данный момент приговор не вступил в законную силу.
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