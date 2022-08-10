Курганский пьяный подросток угнал машину мамы и напал на полицию

Подросток съехал на машине в кювет (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Мокроусовском муниципальном округе Курганской области пьяный подросток силой отнял у матери ключи от ее машины, съехал в кювет и напал в больнице на полицейского. Данная информация размещена на сайте районного суда.

«Согласно приговору суда, несовершеннолетний житель Мокроусовского района признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 166, ч. 1 ст. 318 УК РФ. <…> В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся», — указано в сообщении.

Подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительских прав, решил поехать на машине матери. Она отказалась давать ему ключи, но тот, применив силу, отнял их у матери вместе с аккумулятором. Позже она пыталась остановить сына, но он направил на нее нож и гвоздодер, угрожая убийством.

Осужденный съехал на машине в кювет, после чего сотрудники полиции отвезли его на освидетельствование в отделение скорой помощи. Там он громко кричал, угрожал побоями и убийством своей матери, пытался покинуть больницу, оскорблял сотрудника полиции нецензурной бранью, угрожал убийством. Также он схватил полицейского за руки и «со всей силы толкнул об стену, причинив телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью».

Подростка приговорили к двум годам лишения свободы условно со штрафом в размере 5000 рублей с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу не вступил.