10 августа 2022

Курганский пьяный подросток угнал машину мамы и напал на полицию

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Аварийный знак. Курган, бутылка, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Подросток съехал на машине в кювет (архивное фото) Фото:

В Мокроусовском муниципальном округе Курганской области пьяный подросток силой отнял у матери ключи от ее машины, съехал в кювет и напал в больнице на полицейского. Данная информация размещена на сайте районного суда.

«Согласно приговору суда, несовершеннолетний житель Мокроусовского района признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 166, ч. 1 ст. 318 УК РФ. <…> В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся», — указано в сообщении.

Подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительских прав, решил поехать на машине матери. Она отказалась давать ему ключи, но тот, применив силу, отнял их у матери вместе с аккумулятором. Позже она пыталась остановить сына, но он направил на нее нож и гвоздодер, угрожая убийством.

Осужденный съехал на машине в кювет, после чего сотрудники полиции отвезли его на освидетельствование в отделение скорой помощи. Там он громко кричал, угрожал побоями и убийством своей матери, пытался покинуть больницу, оскорблял сотрудника полиции нецензурной бранью, угрожал убийством. Также он схватил полицейского за руки и «со всей силы толкнул об стену, причинив телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью».

Подростка приговорили к двум годам лишения свободы условно со штрафом в размере 5000 рублей с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу не вступил.

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В Мокроусовском муниципальном округе Курганской области пьяный подросток силой отнял у матери ключи от ее машины, съехал в кювет и напал в больнице на полицейского. Данная информация размещена на сайте районного суда. «Согласно приговору суда, несовершеннолетний житель Мокроусовского района признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 166, ч. 1 ст. 318 УК РФ. <…> В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся», — указано в сообщении. Подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительских прав, решил поехать на машине матери. Она отказалась давать ему ключи, но тот, применив силу, отнял их у матери вместе с аккумулятором. Позже она пыталась остановить сына, но он направил на нее нож и гвоздодер, угрожая убийством. Осужденный съехал на машине в кювет, после чего сотрудники полиции отвезли его на освидетельствование в отделение скорой помощи. Там он громко кричал, угрожал побоями и убийством своей матери, пытался покинуть больницу, оскорблял сотрудника полиции нецензурной бранью, угрожал убийством. Также он схватил полицейского за руки и «со всей силы толкнул об стену, причинив телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью». Подростка приговорили к двум годам лишения свободы условно со штрафом в размере 5000 рублей с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу не вступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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