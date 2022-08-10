10 августа 2022

В Кургане подешевел бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс, заправка автомобиля
В Курганской области подешевел бензин АИ-95 Фото:

На курганских автозаправках снизилась стоимость бензина. За последнюю неделю подешевело топливо марки АИ-95. Об этом говорится на сайте Свердловскстата.

«Средняя цена на бензин автомобильной марки АИ-95 в Курганской области за неделю снизилась на 0,15%. Один литр топлива стоит 48,40 рублей», — указано на сайте ведомства. При этом цены на другие марки бензина остались прежними. Один литр АИ-92 стоит 44 рубля, АИ-98 — 57 рублей. Также не изменилась стоимость дизельного топлива — 54 рубля.

Ранее URA.RU писало, что курганцы массово жалуются на качество бензина. В соцсетях горожане заявили, что после заправки топливом их машины отказывались ехать, а в бензине присутствовал запах ацетона. Также сообщалось, что курганские АЗС вошли в ТОП-5 в стране по доступности бензина.

За неделю в Курганской области подешевел только бензин марки АИ-95

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На курганских автозаправках снизилась стоимость бензина. За последнюю неделю подешевело топливо марки АИ-95. Об этом говорится на сайте Свердловскстата. «Средняя цена на бензин автомобильной марки АИ-95 в Курганской области за неделю снизилась на 0,15%. Один литр топлива стоит 48,40 рублей», — указано на сайте ведомства. При этом цены на другие марки бензина остались прежними. Один литр АИ-92 стоит 44 рубля, АИ-98 — 57 рублей. Также не изменилась стоимость дизельного топлива — 54 рубля. Ранее URA.RU писало, что курганцы массово жалуются на качество бензина. В соцсетях горожане заявили, что после заправки топливом их машины отказывались ехать, а в бензине присутствовал запах ацетона. Также сообщалось, что курганские АЗС вошли в ТОП-5 в стране по доступности бензина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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