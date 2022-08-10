В Кургане подешевел бензин

В Курганской области подешевел бензин АИ-95 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На курганских автозаправках снизилась стоимость бензина. За последнюю неделю подешевело топливо марки АИ-95. Об этом говорится на сайте Свердловскстата.

«Средняя цена на бензин автомобильной марки АИ-95 в Курганской области за неделю снизилась на 0,15%. Один литр топлива стоит 48,40 рублей», — указано на сайте ведомства. При этом цены на другие марки бензина остались прежними. Один литр АИ-92 стоит 44 рубля, АИ-98 — 57 рублей. Также не изменилась стоимость дизельного топлива — 54 рубля.

Ранее URA.RU писало, что курганцы массово жалуются на качество бензина. В соцсетях горожане заявили, что после заправки топливом их машины отказывались ехать, а в бензине присутствовал запах ацетона. Также сообщалось, что курганские АЗС вошли в ТОП-5 в стране по доступности бензина.