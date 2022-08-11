11 августа 2022

Мэр Кургана рассказала об отпуске на даче

© Служба новостей «URA.RU»
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Домик Хоббита. Курган, ситникова елена
Глава Кургана Елена Ситникова рассказала, как провела отпуск Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова большую часть своего отпуска провела на даче. Также она вместе с дочерью посетила московские музеи. Об этом Ситникова рассказала курганцам в интервью.

«Основное время отпуска я находилась в нашем любимо Кургане, в том числе на даче. Успела с дочерью съездить в Москву на экскурсию по основным музеям, и покупаться в озере», — рассказала Ситникова в программе «Вечер пятницы», которая вышла на портале «Область 45». В интервью мэр отметила, что в этом году она очень удачно сходила в отпуск.

URA.RU сообщало, что в отпуск Ситникова уходила в середине июля. При этом мэр Кургана публиковала в своем telegram-канале записи о жизни города. На работу она вышла 1 августа.

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Глава Кургана Елена Ситникова большую часть своего отпуска провела на даче. Также она вместе с дочерью посетила московские музеи. Об этом Ситникова рассказала курганцам в интервью. «Основное время отпуска я находилась в нашем любимо Кургане, в том числе на даче. Успела с дочерью съездить в Москву на экскурсию по основным музеям, и покупаться в озере», — рассказала Ситникова в программе «Вечер пятницы», которая вышла на портале «Область 45». В интервью мэр отметила, что в этом году она очень удачно сходила в отпуск. URA.RU сообщало, что в отпуск Ситникова уходила в середине июля. При этом мэр Кургана публиковала в своем telegram-канале записи о жизни города. На работу она вышла 1 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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