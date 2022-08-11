Мэр Кургана рассказала об отпуске на даче

12 августа 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

Глава Кургана Елена Ситникова рассказала, как провела отпуск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Кургана Елена Ситникова большую часть своего отпуска провела на даче. Также она вместе с дочерью посетила московские музеи. Об этом Ситникова рассказала курганцам в интервью. «Основное время отпуска я находилась в нашем любимо Кургане, в том числе на даче. Успела с дочерью съездить в Москву на экскурсию по основным музеям, и покупаться в озере», — рассказала Ситникова в программе «Вечер пятницы», которая вышла на портале «Область 45». В интервью мэр отметила, что в этом году она очень удачно сходила в отпуск. URA.RU сообщало, что в отпуск Ситникова уходила в середине июля. При этом мэр Кургана публиковала в своем telegram-канале записи о жизни города. На работу она вышла 1 августа.

Глава Кургана Елена Ситникова большую часть своего отпуска провела на даче. Также она вместе с дочерью посетила московские музеи. Об этом Ситникова рассказала курганцам в интервью. «Основное время отпуска я находилась в нашем любимо Кургане, в том числе на даче. Успела с дочерью съездить в Москву на экскурсию по основным музеям, и покупаться в озере», — рассказала Ситникова в программе «Вечер пятницы», которая вышла на портале «Область 45». В интервью мэр отметила, что в этом году она очень удачно сходила в отпуск. URA.RU сообщало, что в отпуск Ситникова уходила в середине июля. При этом мэр Кургана публиковала в своем telegram-канале записи о жизни города. На работу она вышла 1 августа.