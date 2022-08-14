14 августа 2022

Тюменцам на три месяца перекроют путь на кладбище. Схема

© Служба новостей «URA.RU»
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Червишевское кладбище. Тюмень, кладбище
Ремонт подъезда к кладбищу будет длиться три месяца Фото:

В течение трех месяцев подъезд на Червишевское кладбище в Тюмени будет перекрыт из-за ремонта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской мэрии. Ограничение ввели до 15 ноября.

«В связи с ремонтом подъезда к кладбищу „Червишевское“, на данной дороге будет прекращено движение. Ограничение введено на три месяца», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени.

Перекрытие продлится до 15 ноября. Попасть на погост можно, если воспользоваться проездом по самому кладбищу.

Фото:

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В течение трех месяцев подъезд на Червишевское кладбище в Тюмени будет перекрыт из-за ремонта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской мэрии. Ограничение ввели до 15 ноября. «В связи с ремонтом подъезда к кладбищу „Червишевское“, на данной дороге будет прекращено движение. Ограничение введено на три месяца», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени. Перекрытие продлится до 15 ноября. Попасть на погост можно, если воспользоваться проездом по самому кладбищу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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