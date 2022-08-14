Тюменцам на три месяца перекроют путь на кладбище. Схема

15 августа 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

Ремонт подъезда к кладбищу будет длиться три месяца Фото: Денис Моргунов © URA.RU В течение трех месяцев подъезд на Червишевское кладбище в Тюмени будет перекрыт из-за ремонта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской мэрии. Ограничение ввели до 15 ноября. «В связи с ремонтом подъезда к кладбищу „Червишевское“, на данной дороге будет прекращено движение. Ограничение введено на три месяца», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени. Перекрытие продлится до 15 ноября. Попасть на погост можно, если воспользоваться проездом по самому кладбищу. Фото: пресс-служба администрации Тюмени

В течение трех месяцев подъезд на Червишевское кладбище в Тюмени будет перекрыт из-за ремонта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской мэрии. Ограничение ввели до 15 ноября. «В связи с ремонтом подъезда к кладбищу „Червишевское“, на данной дороге будет прекращено движение. Ограничение введено на три месяца», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени. Перекрытие продлится до 15 ноября. Попасть на погост можно, если воспользоваться проездом по самому кладбищу.