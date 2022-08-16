16 августа 2022
15 августа 2022

Сколько в ЯНАО придется потратить на заготовки к зиме

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол РБК в ресторане Дача. Тюмень, соленья, соления, консервированные овощи, соленые огурцы, соленые помидоры
Набор для засола стоит в среднем 200 рублей за 300 грамм Фото:

Жителям ЯНАО рассказали, сколько стоят ингредиенты для засола на зиму. Об этом с URA.RU поделился местный предприниматель Татьяна Головий, которая занимается продажей овощей и фруктов.

«В этом сезоне цены на овощи и фрукты, немного выше чем в том, но это не влияет на продажу. Сезон заготовок уже начался и люди активно закупают помидоры и огурцы для закруток, к концу августа будет ажиотаж, люди будут ящиками скупать ингредиенты для солений», — рассказала предприниматель.

Агентство сравнило цены на овощи в сетевых магазинах и у частников. Так, сливовидные помидоры дешевле купить у частника, а вот огурцы, баклажаны, кабачки и перец выгоднее приобрести в сетевых.

Ранее URA.RU cообщало, что за прошедшую неделю зафиксирована положительная тенденция к снижению цены на социально значимые продовольственные товары. За отчетный период наблюдается снижение цен на 18 наименований продуктов питания до 7,2%.

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Жителям ЯНАО рассказали, сколько стоят ингредиенты для засола на зиму. Об этом с URA.RU поделился местный предприниматель Татьяна Головий, которая занимается продажей овощей и фруктов. «В этом сезоне цены на овощи и фрукты, немного выше чем в том, но это не влияет на продажу. Сезон заготовок уже начался и люди активно закупают помидоры и огурцы для закруток, к концу августа будет ажиотаж, люди будут ящиками скупать ингредиенты для солений», — рассказала предприниматель. Агентство сравнило цены на овощи в сетевых магазинах и у частников. Так, сливовидные помидоры дешевле купить у частника, а вот огурцы, баклажаны, кабачки и перец выгоднее приобрести в сетевых. Ранее URA.RU cообщало, что за прошедшую неделю зафиксирована положительная тенденция к снижению цены на социально значимые продовольственные товары. За отчетный период наблюдается снижение цен на 18 наименований продуктов питания до 7,2%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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