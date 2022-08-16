Сколько в ЯНАО придется потратить на заготовки к зиме

17 августа 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Набор для засола стоит в среднем 200 рублей за 300 грамм Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителям ЯНАО рассказали, сколько стоят ингредиенты для засола на зиму. Об этом с URA.RU поделился местный предприниматель Татьяна Головий, которая занимается продажей овощей и фруктов. «В этом сезоне цены на овощи и фрукты, немного выше чем в том, но это не влияет на продажу. Сезон заготовок уже начался и люди активно закупают помидоры и огурцы для закруток, к концу августа будет ажиотаж, люди будут ящиками скупать ингредиенты для солений», — рассказала предприниматель. Агентство сравнило цены на овощи в сетевых магазинах и у частников. Так, сливовидные помидоры дешевле купить у частника, а вот огурцы, баклажаны, кабачки и перец выгоднее приобрести в сетевых. Ранее URA.RU cообщало, что за прошедшую неделю зафиксирована положительная тенденция к снижению цены на социально значимые продовольственные товары. За отчетный период наблюдается снижение цен на 18 наименований продуктов питания до 7,2%.

Жителям ЯНАО рассказали, сколько стоят ингредиенты для засола на зиму. Об этом с URA.RU поделился местный предприниматель Татьяна Головий, которая занимается продажей овощей и фруктов. «В этом сезоне цены на овощи и фрукты, немного выше чем в том, но это не влияет на продажу. Сезон заготовок уже начался и люди активно закупают помидоры и огурцы для закруток, к концу августа будет ажиотаж, люди будут ящиками скупать ингредиенты для солений», — рассказала предприниматель. Агентство сравнило цены на овощи в сетевых магазинах и у частников. Так, сливовидные помидоры дешевле купить у частника, а вот огурцы, баклажаны, кабачки и перец выгоднее приобрести в сетевых. Ранее URA.RU cообщало, что за прошедшую неделю зафиксирована положительная тенденция к снижению цены на социально значимые продовольственные товары. За отчетный период наблюдается снижение цен на 18 наименований продуктов питания до 7,2%.